Чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго — Finance.ua
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Чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго

Казна та Політика
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Чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго
Чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго
В Україні сформовано достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.
Про це заступник голови Міністерства енергетики Микола Колісник повідомив в ефірі телемарафону.
«На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати (енергосистему. — Ред.), виходячи з різних ресурсів для генерації», — заявив він.
Колісник додав, що в Україну в якості резервних джерел живлення також було ввезено необхідну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.
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«Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону», — відзначив посадовець.
Нагадаємо, міська влада Києва не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках задля економії газу. З 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.
Держенергонагляд у межах підготовки до опалювального періоду зафіксував понад 2 тисячі порушень вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання.
За матеріалами:
РБК-Україна
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