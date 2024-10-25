Чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго — Finance.ua

Чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго
В Україні сформовано достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.
Про це заступник голови Міністерства енергетики Микола Колісник повідомив в ефірі телемарафону.
«На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати (енергосистему. — Ред.), виходячи з різних ресурсів для генерації», — заявив він.
Колісник додав, що в Україну в якості резервних джерел живлення також було ввезено необхідну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.
«Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону», — відзначив посадовець.
Нагадаємо, міська влада Києва не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках задля економії газу. З 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.
Держенергонагляд у межах підготовки до опалювального періоду зафіксував понад 2 тисячі порушень вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання.
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