Чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго — Finance.ua

Чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго

В Україні сформовано достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.

Про це заступник голови Міністерства енергетики Микола Колісник повідомив в ефірі телемарафону.

«На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати (енергосистему. — Ред.), виходячи з різних ресурсів для генерації», — заявив він.

Колісник додав, що в Україну в якості резервних джерел живлення також було ввезено необхідну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.

Читайте також Гетманцев розповів, як в Україні готуються до найскладнішого опалювального сезону

«Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону», — відзначив посадовець.

Нагадаємо, міська влада Києва не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках задля економії газу. З 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Держенергонагляд у межах підготовки до опалювального періоду зафіксував понад 2 тисячі порушень вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.