Київ економить газ: заступник Кличка сказав, коли дадуть тепло в оселі — Finance.ua

Київ економить газ: заступник Кличка сказав, коли дадуть тепло в оселі
Міська влада Києва не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках задля економії газу.
Про це на брифінгу розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
«За нормами необхідно, щоб середньодобова температура була вісім градусів і менше протягом трьох діб. Тоді можна приймати рішення про початок опалювального сезону», — нагадав Пантелеєв.
Поки що погода достатньо тепла, щоб відтермінувати його. Це робиться, зокрема, для економії газу.
«Ми не поспішаємо витрачати дуже цінний енергоресурс. Крім того, це ще й немаленькі цифри у платіжках. По тенденціях ми бачимо, що в кінці жовтня, на початку листопада температура буде нижчою. Тоді будемо приймати рішення про початок опалювального сезону», — додав Пантелеєв.
Нагадаємо, з 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.
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