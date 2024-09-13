Гетманцев розповів, як в Україні готуються до найскладнішого опалювального сезону — Finance.ua

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Гетманцев розповів, як в Україні готуються до найскладнішого опалювального сезону

Казна та Політика
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Гетманцев розповів, як в Україні готуються до найскладнішого опалювального сезону
Гетманцев розповів, як в Україні готуються до найскладнішого опалювального сезону
На фінішну пряму виходить підготовка до чергового опалювального сезону. До початку сезону необхідно завершити ремонтно-профілактичні роботи, відновити пошкоджені потужності та посилити захист енергетичних об’єктів.
Про це розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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«До чергового опалювального сезону залишилось трохи більше місяця. Він точно буде найскладнішим за весь час повномасштабної війни, адже цього року через атаки ворога втрачено 9ГВт потужностей (для розуміння масштабу — це більше, ніж уся підконтрольна нам атомна генерація). І спроби ворога знищити енергетику тривають — за наслідками ледь не кожної атаки йдуть повідомлення про пошкодження чергових об’єктів», — зазначив Гетманцев.
За словами Гетманцева, до початку опалювального сезону ще потрібно:
  • завершити ремонтно-профілактичну кампанію, адже до весни доведеться використовувати по максимуму наявні потужності;
  • спробувати встигнути завершити відновлення тих пошкоджених потужностей, де це доцільно, можливо й реально зробити;
  • прискорити будівництво захисних споруд на об’єктах енергетики (хоча, за словами Гетманцева, захист І та ІІ рівня більш-менш працює проти падаючих уламків, а не проти прямого влучання ракети — для зменшення цієї загрози нема інших рішень, як збільшення кількості засобів ППО та боєкомплекту для них, і це дуже складне завдання, враховуючи поступове вичерпання можливостей наших партнерів);
  • підготувати і захистити запаси обладнання та устаткування для оперативної заміни / відновлення пошкодженого (дуже вдячні партнерам, які регулярно передають нам на запит усе, що є доступним, а також спрямували у Фонд підтримки енергетики вже 560 млн. євро для замовлення / закупівлі обладнання);
  • посилити автономність якомога більшої кількості об’єктів, насамперед соціального призначення;
  • активніше будувати «розподілену генерацію».
Нардеп нагадав, що три місяці тому було запущено декілька програм доступних кредитів на встановлення різноманітного енергетичного обладнання. Було підписано меморандум 20 банківськими установами з часткою понад 85% чистих активів сектору про готовність фінансувати відновлення та будівництво нових енергетичних об’єктів.
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«Протягом червня-серпня схвалено заявки на фінансування на загальну суму 5,8 млрд грн, за рахунок чого планується створити 97,4 мВт потужності (найбільше коштів виділено на побудову СЕС (32 мВт), придбання дизельних та бензинових генераторів (33 мВт) та газопоршневих когенераційних установок (18 мВт)). Однак загальна сума заявок (їх подано близько 2 тисяч) у 8 разів більше — на 46,4 млрд грн, і прийняття рішень по них треба прискорювати», — пояснив Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

  • більшість отримувачів житлових субсидій на неопалювальний сезон в Україні отримають їх автоматично. Однак, деяким категоріям громадян доведеться подавати нову заяву до Пенсійного фонду, починаючи з 1 вересня 2024 року;
  • в Україні працюють над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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