В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики — Finance.ua
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В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики

Казна та Політика
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В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики
В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики
В Україні працюють над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації.
Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
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«Відновлення та відбудова енергетики постійно у нашому фокусі. Ситуація надзвичайно складна. Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації», — повідомив Шмигаль.
За його словами, уряд ухвалив постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних із ними мереж.
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«Знімаємо цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше. Розраховуємо також на подальшу активну підтримку партнерами нашого енергосектору», — зазначив Шмигаль.
За матеріалами:
УНН
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