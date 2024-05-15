В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики — Finance.ua

В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики

В Україні працюють над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Відновлення та відбудова енергетики постійно у нашому фокусі. Ситуація надзвичайно складна. Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації», — повідомив Шмигаль.

За його словами, уряд ухвалив постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних із ними мереж.

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«Знімаємо цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше. Розраховуємо також на подальшу активну підтримку партнерами нашого енергосектору», — зазначив Шмигаль.

УНН За матеріалами:

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