В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики — Finance.ua

В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики
В Україні працюють над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації.
Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Відновлення та відбудова енергетики постійно у нашому фокусі. Ситуація надзвичайно складна. Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації», — повідомив Шмигаль.
За його словами, уряд ухвалив постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних із ними мереж.
«Знімаємо цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше. Розраховуємо також на подальшу активну підтримку партнерами нашого енергосектору», — зазначив Шмигаль.
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