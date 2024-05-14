Чому світло відключають лише бізнесу, а не громадянам: відповідь Міненерго — Finance.ua
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Чому світло відключають лише бізнесу, а не громадянам: відповідь Міненерго

Енергетика
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Чому світло відключають лише бізнесу, а не громадянам: відповідь Міненерго
Чому світло відключають лише бізнесу, а не громадянам: відповідь Міненерго
Примусові відключення електроенергії насамперед відбуваються для промислових об'єктів, а не звичайних громадян з тієї причини, що перші мають найбільше навантаження на енергосистему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Миколи Колісника в ефірі національного телемарафону.
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«Промислові категорії споживачів мають найбільше навантаження на енергосистему, тому, власне, графіки погодинних відключень електричної енергії застосовуються саме до такої категорії споживачів», — заявив чиновник.
Також він додав, що метою застосування графіків є балансування системи в окремих регіонах, тож Міненерго закликає промисловість економити та застосовувати споживання і такі режими роботи, щойно це критично необхідно, обмежувати навісну рекламу або інше освітлення, яке не є критично необхідним.
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«При цьому хочу зазначити, що такі обмеження не стосуються об'єктів критичної інфраструктури, які працюють в інших режимах», — сказав він.
Також Колісник повідомив, що урядовці закликають і звичайних громадян до економії, а також дали пораду, що побутові прилади слід застосовувати і переносити їх на використання в нічний час.
За матеріалами:
РБК-Україна
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