Чому світло відключають лише бізнесу, а не громадянам: відповідь Міненерго — Finance.ua

Чому світло відключають лише бізнесу, а не громадянам: відповідь Міненерго Сьогодні 19:15 — Енергетика

Чому світло відключають лише бізнесу, а не громадянам: відповідь Міненерго

Примусові відключення електроенергії насамперед відбуваються для промислових об'єктів, а не звичайних громадян з тієї причини, що перші мають найбільше навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Миколи Колісника в ефірі національного телемарафону.

Читайте також Тарифи на електроенергію можуть зрости — Українські розподільні мережі

«Промислові категорії споживачів мають найбільше навантаження на енергосистему, тому, власне, графіки погодинних відключень електричної енергії застосовуються саме до такої категорії споживачів», — заявив чиновник.

Також він додав, що метою застосування графіків є балансування системи в окремих регіонах, тож Міненерго закликає промисловість економити та застосовувати споживання і такі режими роботи, щойно це критично необхідно, обмежувати навісну рекламу або інше освітлення, яке не є критично необхідним.

Читайте також Ситуація в енергосистемі складна: важливо ощадливо споживати

«При цьому хочу зазначити, що такі обмеження не стосуються об'єктів критичної інфраструктури, які працюють в інших режимах», — сказав він.

Також Колісник повідомив, що урядовці закликають і звичайних громадян до економії, а також дали пораду, що побутові прилади слід застосовувати і переносити їх на використання в нічний час.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.