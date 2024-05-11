Тарифи на електроенергію можуть зрости — Українські розподільні мережі Сьогодні 09:09 — Енергетика

Тарифи на електроенергію можуть зрости — Українські розподільні мережі

Існує ймовірність, що в Україні підвищать тарифи на електроенергію. Такий сценарій можливий, адже для підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше мільярда доларів.

Про це повідомив в.о. генерального директора «Українські розподільні мережі» Артем Мартинюк в ефірі телемарафону.

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На запитання про ризики підвищення тарифів на електроенергію Мартинюк відповів, що це може статися, як вимушений крок для підготовки до осінньо-зимового періоду.

«Є певні обговорення на сьогодні, вони будуть прийматися на рівні Національної комісії регулювання електроенергетики. Я не знаю, які джерела будуть залучені, але, на мою суб'єктивну думку, можливо, нам доведеться стикнутися із підвищенням тарифів, тому що сума немаленька», — сказав він.

Мартинюк зазначив, що на сьогодні українських внутрішніх джерел не вистачає, Україні допомагають країни-сусіди.

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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв , що Уряд не планує змінювати тарифи на електроенергію для побутових споживачів до кінця нинішнього опалювального сезону.

Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук також казав , що у 2024 році влада не буде підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. Однак діапазон ціни може складати 3,5−4 грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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