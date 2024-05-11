Тарифи на електроенергію можуть зрости — Українські розподільні мережі — Finance.ua
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Тарифи на електроенергію можуть зрости — Українські розподільні мережі

Енергетика
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Тарифи на електроенергію можуть зрости — Українські розподільні мережі
Тарифи на електроенергію можуть зрости — Українські розподільні мережі
Існує ймовірність, що в Україні підвищать тарифи на електроенергію. Такий сценарій можливий, адже для підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше мільярда доларів.
Про це повідомив в.о. генерального директора «Українські розподільні мережі» Артем Мартинюк в ефірі телемарафону.
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На запитання про ризики підвищення тарифів на електроенергію Мартинюк відповів, що це може статися, як вимушений крок для підготовки до осінньо-зимового періоду.
«Є певні обговорення на сьогодні, вони будуть прийматися на рівні Національної комісії регулювання електроенергетики. Я не знаю, які джерела будуть залучені, але, на мою суб'єктивну думку, можливо, нам доведеться стикнутися із підвищенням тарифів, тому що сума немаленька», — сказав він.
Мартинюк зазначив, що на сьогодні українських внутрішніх джерел не вистачає, Україні допомагають країни-сусіди.
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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Уряд не планує змінювати тарифи на електроенергію для побутових споживачів до кінця нинішнього опалювального сезону.
Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук також казав, що у 2024 році влада не буде підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. Однак діапазон ціни може складати 3,5−4 грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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