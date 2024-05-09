Для відновлення після атак: Велика Британія внесе до Фонду підтримки енергетики 23 мільйони євро — Finance.ua
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Для відновлення після атак: Велика Британія внесе до Фонду підтримки енергетики 23 мільйони євро

Енергетика
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Для відновлення після атак: Велика Британія внесе до Фонду підтримки енергетики 23 мільйони євро
Для відновлення після атак: Велика Британія внесе до Фонду підтримки енергетики 23 мільйони євро
Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро). Кошти від чергового гранту Сполученого Королівства найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Кошти спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію.
Новий грант доповнює попередні внески Великої Британії, сума яких уже становить 50 мільйонів євро. Загальна сума внесків до Фонду сягнула понад 433 мільйони євро.
За матеріалами:
Економічна Правда
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