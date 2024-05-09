В Україні спростили приєднання генеруючих установок до електромереж — Finance.ua

В Україні спростили приєднання генеруючих установок до електромереж Сьогодні 09:15 — Енергетика

В Україні спростили приєднання генеруючих установок до електромереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила приєднання генеруючих установок до електричних мереж.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 8 травня.

Зокрема, оператор системи розподілу має приєднати установки, щодо яких є довідка від військової адміністрації про термінове приєднання, упродовж двох днів з дати реалізації технічних умов та після підписання сторонами акта надання послуги з приєднання. Для приєднання надаватиметься пріоритет уже існуючій енергетичній інфраструктурі.

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При цьому, якщо споживач хоче підключити до мережі вітрову або сонячну установку, він обов’язково має встановити й установки зберігання енергії визначеної потужності та ємності.

Установки для автономного (резервного) живлення, що не працюватимуть паралельно з об'єднаною енергосистемою України, дозволяється встановлювати без отримання послуги з приєднання.

Спрощені правила діятимуть до 1 січня 2025 року.

Укрінформ За матеріалами:

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