Дания выделила 98 миллионов евро на энергооборудование для Украины — Finance.ua

Дания выделила 98 миллионов евро на энергооборудование для Украины Сегодня 09:46 — Казна и Политика

В рамках украинско-датского энергетического партнерства Дания выделила 98 млн евро на закупку оборудования для усиления энергетической безопасности Украины.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен во время форума «Энергоэффективность: путь к энергетической безопасности и восстановлению».

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«У нас есть украинско-датское энергетическое партнерство, это наша флагманская гражданская инициатива, которая способствует устойчивости украинской энергетики. Было выделено 98 млн евро на приобретение солнечного оборудования, газопоршневых установок», — сказал посол.

Он подчеркнул, что энергоэффективность является важным компонентом сотрудничества между Данией и Украиной. Речь идет как о краткосрочных, так и долгосрочных стратегиях, направленных на улучшение энергетической безопасности.

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Миккельсен также рассказал, что страны сотрудничают в сфере теплоизоляции, систем отопления и охлаждения, технологий для экономии энергии.

Напомним, в начале 2024 года Украина и Дания разработали список критически важных технологий для энергосектора. Каталог включает в себя 20 технологических решений, которые могут быть внедрены в Украине для поддержки распределенной генерации. Решения представлены в таких группах, как газовые турбины, солнечные панели с накопителями, ветровая генерация, сетевые системы накопления энергии, биогазовая генерация, когенерационные установки на биомассе.

Укрінформ По материалам:

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