Дания выделит 6 миллионов евро на восстановление энергетики Украины — Finance.ua
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Дания выделит 6 миллионов евро на восстановление энергетики Украины

Энергетика
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Дания предоставит 6 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак.
Об этом сообщает Правительственный портал.
О новой помощи объявила делегация Дании во главе с министром по европейским делам Дании Марией Бьерре Хольст, которая прибыла в Киев впервые.
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Новый пакет помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины будет направлен в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества.
В настоящее время Дания является одним из лидеров среди партнеров Украины по объему помощи в процентах от собственного ВВП.
Министерство по европейским делам Мария Бьерре Хольст подчеркнула, что поддержка Украины была и остается одним из приоритетов Дании. Ее страна стремится видеть Украину членом Европейского Союза и будет оказывать всестороннюю поддержку евроинтеграционному пути. Евродепутаты подчеркнули, что продолжат последовательную поддержку Украины на уровне Европейского парламента.
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В апреле Дания стала первой страной, выделившей средства на закупку вооружения для ВСУ у украинского оборонно-промышленного комплекса. Позже к инициативе присоединилась еще одна страна — Канада, которая напрямую сделает вклад в производство беспилотников.
В сентябре правительство Дании объявило, что планирует приобрести у украинской оборонной промышленности оружие на 4,2 миллиарда датских крон (563 миллиона евро).
Впоследствии Украина и Дания подписали ряд соглашений общей стоимостью 4,2 млрд датских крон о закупках для Сил обороны. До конца 2024 года для Сил обороны закупят произведенные в Украине дальнобойные дроны, ПТРК, ракеты и артиллерийские установки.
По материалам:
hromadske
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