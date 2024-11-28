Литва выделила 5 млн евро на солнечные электростанции в Украине — Finance.ua

Литва выделила 5 млн евро на солнечные электростанции в Украине Сегодня 05:15 — Энергетика

Правительство Литвы выделило 5 млн евро на установку солнечных электростанций в Украине после того, как Вильнюс утвердил программу поддержки энергетического сектора страны.

Об этом сообщает LRT

Оборудование для солнечных электростанций должно быть надежным и защищенным от кибератак, поэтому должно быть европейского производства, заявила в среду Раса Кайриене, руководитель департамента сотрудничества по вопросам развития МИД Литвы.

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«При выборе солнечных электростанций мы должны обеспечить надежность установленного оборудования и аспекты кибербезопасности, чтобы не создавать дополнительных зависимостей для Украины.

Поэтому в процессе закупок мы постараемся включить это требование, что оборудование должно быть происхождением из ЕС или европейской экономики", — сказала она министрам в среду.

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По данным МИД, с начала широкомасштабного вторжения россии в феврале 2022 года энергетические мощности Украины сократились более чем вдвое.

Общая поддержка Украины со стороны Литвы достигнет 1,45 млрд евро до конца этого года, заявили в МИД страны.

Економічна Правда По материалам:

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