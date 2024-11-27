IFC и ЕБРР профинансируют строительство ВЭС на Волыни — Finance.ua

IFC и ЕБРР профинансируют строительство ВЭС на Волыни Сегодня 14:36 — Энергетика

IFC и ЕБРР профинансируют строительство ВЭС на Волыни

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка планирует 10 декабря 2024 года рассмотреть предоставление Концерну «Галнафтогаз» кредита на 55 млн евро для финансирования строительства ВЭС мощностью 147 МВт в Волынской области и техническую поддержку.

Об этом пишет издание open4business.com

Что об этом известно

Согласно информации на сайте IFC, общая стоимость проекта оценивается в 235 млн евро. Кредит сроком на 16 лет будет предоставлен ООО «Винд Павер Джи Эс Ай Волынь» и ООО «Винд Павер Джи Эс Ай Волынь 3».

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует 4 декабря 2024 года утвердить предоставление вышеупомянутому ООО долгосрочного кредита на EUR62 млн для строительства ВЭС 147 МВт в Волынской области.

Ожидается, что ВЭС ежегодно будет производить около 380 ГВтч (380 млн кВтч) возобновляемой электроэнергии с нулевым выбросом углерода.

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в феврале 2024 года разрешил GNG Retail Limited (Кипр) приобрести более 50% в уставных капиталах ООО «Винд Павер Джи Эс Ай Волынь» и ООО «Винд Павер Джи Эс Ай Волынь 3».

Согласно данным открытых реестров, GNG Retail Limited принадлежит 89,5% в двух ООО, АО «ЗНИКИФ «Римини» (в котором 83,19% принадлежит Виталию Антонову) — 10,5%.

СЕО «OKKO» Василий Даниляк анонсировал начало работ по сооружению ВЭС в Волынской области осенью 2024 года. Он объяснял планы работы группы в секторе ВИЭ необходимостью диверсификации бизнеса, поскольку топливный рынок уже не предполагает роста.

open4business По материалам:

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