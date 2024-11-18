Галущенко анонсировал строительство в 2025 году более 800 МВт ветровой генерации — Finance.ua
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Галущенко анонсировал строительство в 2025 году более 800 МВт ветровой генерации

Энергетика
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По направлению возобновляемых источников энергии, ключевым в 2025 году в Украине будет развитие ветровой энергетики.
Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в комментарии Укринформу.
«Но с точки зрения именно „зеленой“ энергетики, безусловно, мы намерены очень существенно увеличить в следующем году ветровую генерацию. Есть соответствующие планы строительства конкретных объектов ветровой генерации более чем на 800 мВт», — отметил министр.
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Он добавил, что значительный интерес именно в ветровой генерации демонстрировали на конференции в Варшаве западные партнеры Украины.
«В частности, мы говорили об этом с норвежскими коллегами, которые теперь рассматривают крупный проект в Украине на 300 мВт, он касается именно ветровой энергетики», — подчеркнул Галущенко.
По его мнению, важно также направление солнечной энергетики.
«По этому вопросу мы ожидаем, что в следующем году активно заработают программы для домохозяйств. Мы очень надеемся, что люди будут устанавливать солнечные панели, ведь государство создает такую ​​возможность, банки объединились вокруг возможности получения у них кредитов по нулевой ставке на 10 лет. Теперь это все только начинается, но думаю, что в следующем году будут совсем другие цифры, и будем наблюдать развитие в этом направлении», — подчеркнул Галущенко.
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Однако главным в следующем году он все же считает развитие ветровой энергетики и реализацию уже запланированных проектов в этой сфере.
По словам министра, в связи с тем, что не состоялся первый аукцион по распределению квот поддержки возобновляемых источников энергии, министерство изучает вопрос, нужно ли что-то изменить в условиях аукционов.
«Безусловно, мы заинтересованы в этом, аукцион будет еще проводиться», — заверил Галущенко.
По материалам:
Укрінформ
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