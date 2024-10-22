«Укрэнерго» получило первый большой трансформатор от Всемирного банка — Finance.ua

«Укрэнерго» получило первый большой трансформатор от Всемирного банка
НЭК «Укрэнерго» получила первый большой трансформатор поперечного регулирования для одной из подстанций 750 кВ в рамках проекта Repower от Всемирного банка, сообщает пресс-служба.
Трансформатор должен обеспечить надежность передачи электроэнергии от электростанций в сети облэнерго.
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Новый трансформатор позволит увеличить объем передачи электроэнергии в период сезонного роста потребления.
Установка нового мощного трансформатора уменьшает эксплуатационные расходы и обеспечивает надежную схему питания для около 300 000 потребителей.
В ближайшие месяцы после завершения производства ожидается поступление еще около 20 мощных трансформаторов, приобретенных за средства Всемирного банка.
Оборудование поставляется за счет гранта на сумму $247 млн. от Целевого фонда поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины (URTF). Он финансируется 17 донорами, среди которых Канада, Швеция и Швейцария.
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