Рейтинг бытовых приборов по потреблению энергии: что экономит больше всего (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг бытовых приборов по потреблению энергии: что экономит больше всего (инфографика) Сегодня 13:00 — Энергетика

Рейтинг бытовых приборов по потреблению энергии: что экономит больше всего (инфографика)

Доля бытового потребления в общем энергобалансе нашей страны составляет 30−35%.

Ежедневная разумная экономия электроэнергии может до 30% сократить потребление каждого домохозяйства. Это существенное снижение ежемесячных расходов на свет. А также сознательная помощь энергосистеме Украины, ведь экономное потребление снижает общую нагрузку на сеть и помогает держать систему сбалансированной

Об этом напоминает Минэнерго.

Министерство предлагает ознакомиться с рейтингом мощности бытовой техники в активном режиме.

Что означает мощность, например 1000 Вт?

Если этот прибор будет непрерывно работать 1 час на полную мощность, то за это время он использует 1 кВт электроэнергии.

Кстати, зная энергопотребление электроприбора, можно вычислить его долю в общем энергопотреблении.

При выборе бытовых приборов следует учитывать класс энергоэффективности, а также ознакомиться с инструкцией по использованию.

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Большинство современной техники имеют режимы, позволяющие рационально потреблять напряжение для продления срока эксплуатации и уменьшения нагрузки на электросеть.

Минэнерго призывает каждого разумно подходить к потреблению электроэнергии в быту. Каждый вовремя выключенный прибор, каждый выбранный энергоэффективный режим способствует стабильной работе энергосистемы Украины.

Справка Finance.ua:

НЭК «Укрэнерго» фиксирует дальнейший рост потребления электроэнергии из-за снижения температуры и использования обогревателей.

Оператор системы передачи отмечает, что в целом уровень потребления соответствует сезонным показателям, но призывает использовать мощные электроприборы в период наиболее эффективной работы СЭС с 10:00 до 16:00 из-за дефицита мощности, сохраняющейся в часы максимальной нагрузки (утро, вечер) после девяти массированных атак россиян.

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