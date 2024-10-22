Рейтинг бытовых приборов по потреблению энергии: что экономит больше всего (инфографика) — Finance.ua
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Рейтинг бытовых приборов по потреблению энергии: что экономит больше всего (инфографика)

Энергетика
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Рейтинг бытовых приборов по потреблению энергии: что экономит больше всего (инфографика)
Рейтинг бытовых приборов по потреблению энергии: что экономит больше всего (инфографика)
Доля бытового потребления в общем энергобалансе нашей страны составляет 30−35%.
Ежедневная разумная экономия электроэнергии может до 30% сократить потребление каждого домохозяйства. Это существенное снижение ежемесячных расходов на свет. А также сознательная помощь энергосистеме Украины, ведь экономное потребление снижает общую нагрузку на сеть и помогает держать систему сбалансированной
Об этом напоминает Минэнерго.
Министерство предлагает ознакомиться с рейтингом мощности бытовой техники в активном режиме.

Что означает мощность, например 1000 Вт?

Если этот прибор будет непрерывно работать 1 час на полную мощность, то за это время он использует 1 кВт электроэнергии.
Рейтинг бытовых приборов по потреблению энергии: что экономит больше всего (инфографика)
Кстати, зная энергопотребление электроприбора, можно вычислить его долю в общем энергопотреблении.
При выборе бытовых приборов следует учитывать класс энергоэффективности, а также ознакомиться с инструкцией по использованию.
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Большинство современной техники имеют режимы, позволяющие рационально потреблять напряжение для продления срока эксплуатации и уменьшения нагрузки на электросеть.
Минэнерго призывает каждого разумно подходить к потреблению электроэнергии в быту. Каждый вовремя выключенный прибор, каждый выбранный энергоэффективный режим способствует стабильной работе энергосистемы Украины.
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Справка Finance.ua:

  • НЭК «Укрэнерго» фиксирует дальнейший рост потребления электроэнергии из-за снижения температуры и использования обогревателей.
  • Оператор системы передачи отмечает, что в целом уровень потребления соответствует сезонным показателям, но призывает использовать мощные электроприборы в период наиболее эффективной работы СЭС с 10:00 до 16:00 из-за дефицита мощности, сохраняющейся в часы максимальной нагрузки (утро, вечер) после девяти массированных атак россиян.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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