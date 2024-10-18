«Укрэнерго» фиксирует рост потребления э/э из-за обогревателей — Finance.ua

«Укрэнерго» фиксирует рост потребления э/э из-за обогревателей 18.10.2024, 13:12 — Энергетика

«Укрэнерго» фиксирует рост потребления э/э из-за обогревателей

НЭК «Укрэнерго» фиксирует дальнейший рост потребления электроэнергии из-за снижения температуры и использования обогревателей.

«17 октября суточный максимум потребления, зафиксированный вечером, был на 2,7% выше, чем в предыдущий рабочий день — в среду, 16 октября. Причина его роста — дальнейшее снижение температуры на всей территории Украины и массовое использование обогревателей, в частности, в вечерние часы», — сообщается в Телеграм компании в пятницу.

Оператор системы передачи отмечает, что в целом уровень потребления соответствует сезонным показателям, но призывает использовать мощные электроприборы в период наиболее эффективной работы СЭС с 10:00 до 16:00 из-за дефицита мощности, сохраняющейся в часы максимальной нагрузки (утро, вечер) после девяти массированных атак россиян.

В то же время «Укрэнерго» отмечает, что по боевым действиям и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 552 населенных пункта. В частности, по техническим причинам обесточены потребители в Сумской области.

По данным Министерства энергетики в Телеграме, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были отключения э/э в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Что касается импорта э/э, то в пятницу он будет идти почти на уровне показателя четверга — 8267 МВт*ч (вчера почти 8,5 тыс. МВт*ч).

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