«Укрэнерго» фиксирует рост потребления э/э из-за обогревателей — Finance.ua
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«Укрэнерго» фиксирует рост потребления э/э из-за обогревателей

Энергетика
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«Укрэнерго» фиксирует рост потребления э/э из-за обогревателей
«Укрэнерго» фиксирует рост потребления э/э из-за обогревателей
НЭК «Укрэнерго» фиксирует дальнейший рост потребления электроэнергии из-за снижения температуры и использования обогревателей.
«17 октября суточный максимум потребления, зафиксированный вечером, был на 2,7% выше, чем в предыдущий рабочий день — в среду, 16 октября. Причина его роста — дальнейшее снижение температуры на всей территории Украины и массовое использование обогревателей, в частности, в вечерние часы», — сообщается в Телеграм компании в пятницу.
Оператор системы передачи отмечает, что в целом уровень потребления соответствует сезонным показателям, но призывает использовать мощные электроприборы в период наиболее эффективной работы СЭС с 10:00 до 16:00 из-за дефицита мощности, сохраняющейся в часы максимальной нагрузки (утро, вечер) после девяти массированных атак россиян.
В то же время «Укрэнерго» отмечает, что по боевым действиям и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 552 населенных пункта. В частности, по техническим причинам обесточены потребители в Сумской области.
По данным Министерства энергетики в Телеграме, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были отключения э/э в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.
Что касается импорта э/э, то в пятницу он будет идти почти на уровне показателя четверга — 8267 МВт*ч (вчера почти 8,5 тыс. МВт*ч).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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