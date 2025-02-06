Дания усиливает контроль за танкерами теневого флота рф — Finance.ua

Дания усиливает контроль за танкерами теневого флота рф Сегодня 19:15 — Мир

Дания усиливает контроль за танкерами теневого флота рф

Власти Дании изменили свою политику невмешательства в движение судов по Балтийскому морю и намерены инспектировать те, которые, по ее мнению, могут представлять опасность.

Датское морское управление заявило, что начнет проводить инспекции судов, которые «не могут считаться безопасными в плавании» и стоят на рейде у Скагена (город на северном крае полуострова Ютландия на выходе из Балтийского к Северному морю).

«Это делается в связи с активностью старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы, что вызывает повышенный риск и беспокойство относительно безопасности мореходства, моряков и окружающей среды», — говорится в заявлении ведомства.

Проверять на соответствие этим нормам будут прежде всего танкеры, поскольку они представляют наибольшую опасность.

Напомним, старые суда, не соответствующие техническим и экологическим нормам, составляют основу так называемого теневого флота россии, перевозящего российскую нефть.

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По оценкам Lloyd’s List и Киевской школы экономики, российский теневой флот состоит из более чем 600 танкеров. Они перевозят около 70% экспортируемой по морю нефти. У многих из них отсутствует информация о владельцах и страховке.

Укрінформ По материалам:

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