Дания усиливает контроль за танкерами теневого флота рф — Finance.ua
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Дания усиливает контроль за танкерами теневого флота рф

Мир
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Дания усиливает контроль за танкерами теневого флота рф
Дания усиливает контроль за танкерами теневого флота рф
Власти Дании изменили свою политику невмешательства в движение судов по Балтийскому морю и намерены инспектировать те, которые, по ее мнению, могут представлять опасность.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Датское морское управление заявило, что начнет проводить инспекции судов, которые «не могут считаться безопасными в плавании» и стоят на рейде у Скагена (город на северном крае полуострова Ютландия на выходе из Балтийского к Северному морю).
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«Это делается в связи с активностью старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы, что вызывает повышенный риск и беспокойство относительно безопасности мореходства, моряков и окружающей среды», — говорится в заявлении ведомства.
Проверять на соответствие этим нормам будут прежде всего танкеры, поскольку они представляют наибольшую опасность.
Напомним, старые суда, не соответствующие техническим и экологическим нормам, составляют основу так называемого теневого флота россии, перевозящего российскую нефть.
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По оценкам Lloyd’s List и Киевской школы экономики, российский теневой флот состоит из более чем 600 танкеров. Они перевозят около 70% экспортируемой по морю нефти. У многих из них отсутствует информация о владельцах и страховке.
По материалам:
Укрінформ
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