Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн евро — Finance.ua

Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн евро
Средства правительства Австралии будут распределяться на ключевые потребности украинского энергосектора. Об этом сообщило Минэнерго.
«Благодарим австралийских партнеров за поддержку Украины и энергетического сектора в эти сложные времена. Мы продолжаем отстраивать и восстанавливать поврежденное врагом оборудование и благодаря помощи партнеров возвращаем свет и тепло в дома миллионов украинских семей», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Напомним, Австралия анонсировала дополнительный вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в конце 2024 года. Таким образом, общий вклад Австралии в Фонд составил около 18 млн евро.
Справка Finance.ua:
- Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года. Анонсированные вклады партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро.
- Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
- За время своего функционирования Фонд стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливать энергообъекты после российских атак, производить ремонты, устанавливать новые мощности.
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