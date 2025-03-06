Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн евро — Finance.ua
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Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн евро

Энергетика
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Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн евро
Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн евро
Средства правительства Австралии будут распределяться на ключевые потребности украинского энергосектора. Об этом сообщило Минэнерго.
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«Благодарим австралийских партнеров за поддержку Украины и энергетического сектора в эти сложные времена. Мы продолжаем отстраивать и восстанавливать поврежденное врагом оборудование и благодаря помощи партнеров возвращаем свет и тепло в дома миллионов украинских семей», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Напомним, Австралия анонсировала дополнительный вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в конце 2024 года. Таким образом, общий вклад Австралии в Фонд составил около 18 млн евро.
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Справка Finance.ua:

  • Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года. Анонсированные вклады партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро.
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  • Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
  • За время своего функционирования Фонд стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливать энергообъекты после российских атак, производить ремонты, устанавливать новые мощности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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