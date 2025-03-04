Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба» — Finance.ua
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Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

Энергетика
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Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»
Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»
Нефть из российского трубопровода «Дружба» перестала поступать в Чехию.
Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек, передает Radio Prague International.
По его словам, дефицита нефти для нужд страны не ожидается. Он также отметил, что в случае длительного прекращения поставок по «Дружбе» Чехия может перейти на поставки через технически готовый к этому нефтепровод TAL+. Компания Orlen Unipetrol сообщила, что подаст заявку на получение нефти из государственных резервов.
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Нефтезаводы продолжают производство, несмотря на приостановку поставок из «Дружбы», пока без ограничений, говорится в сообщении.
«Мы осведомлены о ситуации и занимаемся ее разрешением. Нефтезаводы в Чехии хорошо подготовлены к этой ситуации, и мы также имеем отлаженную систему государственных материальных резервов, поэтому я снова хочу успокоить всех, что для нужд домохозяйств и компаний нефти достаточно. Если поставки по „Дружбе“ не будут возобновлены, мы перейдем на поставки по TAL+, который уже технически готов», — сказал Влчек.
Причины перебоев с нефтеснабжением не указываются.
По материалам:
Укрінформ
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