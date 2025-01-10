Шмыгаль объяснил, почему Украина не будет останавливать транзит нефти по трубопроводу «Дружба» — Finance.ua
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Шмыгаль объяснил, почему Украина не будет останавливать транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Энергетика
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Прекращение транзита нефти по трубопроводу «Дружба» будет нарушением со стороны Украины договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС, что может стать основанием для привлечения нашей страны к ответственности с выставлением финансовых требований.
Об этом, комментируя зарегистрированный в ВР законопроект № 12 380 о прекращении транзита нефти через Украину, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству.
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По словам Шмыгаля, транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита. Кроме того, он отвечает условиям шестого пакета санкций ЕС, которым предусмотрено для Венгрии и Словакии исключение на запрет закупки нефти российского происхождения и ее поставку на их нефтеперерабатывающие заводы трубопроводным транспортом.
«Остановка транзита нефти по нефтепроводу „Дружба“ будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по Украине. При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти», — добавил глава правительства.
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В частности, соответствующие претензии могут быть предъявлены Венгрией, Словакией и Чехией с вероятным выставлением соответствующих финансовых требований.
«Это будут выставлять и рассчитывать страны, которые понесут соответствующие убытки, но это будут очевидно какие-то большие санкции, большие средства», — отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, 7 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о запрещении транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения. В пояснительной записке к документу отмечено, что он разработан для уменьшения доходов российской федерации от экспорта энергоресурсов, поддержки международных санкций против страны-агрессора, защиты национальной безопасности Украины и обеспечения энергетической стабильности государства.
По материалам:
Укрінформ
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