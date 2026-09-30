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Германия построила самую высокую ветровую турбину в мире

Энергетика
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В Германии построили самую высокую в мире ветровую турбину. Ее высота достигает 365 метров. Фото: Getty Images
В Германии построили самую высокую в мире ветровую турбину. Ее высота достигает 365 метров. Фото: Getty Images
В Германии завершили монтаж самой высокой в ​​мире ветровой турбины. Конструкция в восточной части страны достигла высоты 365 метров. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь, сообщила реализующая проект компания.
Об этом пишет Antena 3 CNN.

Как построили турбину высотой 365 метров

Турбину сооружают в городе Шипкау. Решающим этапом стало телескопическое поднятие внутренней части башни — технология, позволяющая увеличивать высоту конструкции без использования кранов.
При монтаже внутреннюю часть башни подняли на проектную высоту с помощью тросовой подъемной системы. Операция требовала тщательной координации. Завершить работы планируется несколько дней, после чего турбину официально введут в эксплуатацию в ноябре.
Общая высота сооружения составляет 365 метров, а сама башня достигает 300 метров. По этому показателю конструкция стала вторым по высоте сооружением в Германии — всего на три метра ниже Берлинской телебашни, высота которой составляет 368 метров.

Сколько электроэнергии будет производить турбина

Построенная как одна из примерно пятидесяти турбин ветропарка Шипкау, строительство которого началось в 2000 году, гигантская стальная конструкция должна снабжаться электроэнергией, эквивалентной потреблению 7500 домохозяйств в течение целого года.
Профинансированный немецким государством в размере от 20 до 30 миллионов евро через Федеральное агентство по прорывным инновациям (SPRIND), этот проект был реализован в горнодобывающем регионе, где шахты будут постепенно закрываться до 2038 года в соответствии с климатическими целями Берлина.
Эта мегатурбина — свидетельство попытки крупнейшей экономики Европы оставаться конкурентоспособной в области энергетических инноваций на фоне промышленного кризиса, нехватки инвестиций и роста цен на энергоносители, вызванные войнами в Украине и Иране.
Этот пилотный проект призван оценить целесообразность ветропарков «второго уровня», позволяющих значительно увеличить производство энергии без необходимости строительства новых ветропарков, подчеркивает Gicon.
Однако противники ветровой энергетики, в частности ультраправая партия AfD, критикуют гигантскую турбину за ее влияние на ландшафт и биоразнообразие.
По материалам:
УНІАН
ЭнергетикаВетровая энергетикаГермания
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