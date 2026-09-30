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ЕС переплатил €100 млрд за ископаемое топливо из-за войны США и Ирана

Энергетика
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Страны-члены ЕС обсудят, как подготовиться к зиме в условиях высоких цен на энергоносители.
Страны-члены ЕС обсудят, как подготовиться к зиме в условиях высоких цен на энергоносители.
С начала войны между США и Ираном страны Европейского Союза потратили на ископаемое топливо дополнительные 100 млрд евро, хотя объемы импорта не увеличились.
Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Financial Times.

ЕС призывают сократить потребление энергии

Страны-члены ЕС обсудят, как подготовиться к зиме в условиях высоких цен на энергоносители.
Йоргенсен призвал страны-члены предложить меры по сокращению спроса, продолжать наполнять газовые хранилища, чтобы их заполненность составляла не менее 80 процентов, а также применять «целенаправленные и временные» меры по борьбе с высокими ценами.
«В этом году мы переплатили 100 млрд евро за энергию, не получив при этом никакой дополнительной молекулы газа или нефти», — сказал еврокомиссар.

ЕС хочет ускорить электрификацию

В этом контексте он также снова отметил необходимость ускорения темпов электрификации в Европе.
«Нам нужно избавиться от этой зависимости, нам нужно заменить ископаемое топливо — импортированные, вредные для окружающей среды и дорогостоящие молекулы — энергией собственного производства», — сказал Йоргенсен.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что дефицит нефтяных танкеров может привести к росту цен на горючее даже в случае удешевления сырой нефти. Из-за атак на саудовский нефтепровод больше нефти транспортируют через Ормузский пролив, что повлекло за собой рекордный рост стоимости фрахта танкеров.
По материалам:
Європейська правда
ГорючееЕСНефть
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