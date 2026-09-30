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Yasno запустил сервис для управления домашними солнечными станциями

Энергетика
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Доступ к Yasno Power бесплатный
Доступ к Yasno Power бесплатный
Yasno запускает на платформе Yasno Power функцию «Автопилот» — бесплатный сервис для автоматического управления домашней энергосистемой. Он позволяет владельцам домашних солнечных электростанций (СЭС) и аккумуляторов эффективнее использовать оборудование без постоянной ручной настройки технических параметров.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
После подключения оборудования пользователь может видеть состояние своей СЭС и аккумулятора в одном кабинете, а Автопилот автоматически управляет режимами их работы с учетом установленного клиентом процента необходимого резерва, тарифа «день/ночь» и генерации, если есть солнечная станция.

Как работает «Автопилот» Yasno Power

Пользователю больше не нужно постоянно следить за оборудованием и самостоятельно менять настройки. В Yasno Power можно задать сценарий работы, после чего система будет автоматически управлять энергией.
«Домашняя батарея сама по себе не означает, что ее потенциал используется максимально эффективно. Ее можно зарядить слишком рано, не дождавшись самой низкой цены ночью или потратить весь запас днем, не оставив резерва на случай отключения. „Автопилот“ Yasno Power берет эту логику на себя», — отметил директор по маркетингу Yasno Сергей Радченко.
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Данные в системе обновляются каждые пять минут. Система анализирует заданный сценарий работы домохозяйства и автоматически определяет когда целесообразно заряжать батарею, как использовать сгенерированную электроэнергию и какой процент заряда держать на случай отключений.

Как подключить Yasno Power

Доступ к Yasno Power бесплатный и не зависит от того, является ли пользователь Yasno. Подключение оборудования занимает несколько кликов.
Чтобы добавить установку, необходимо указать серийный номер логера или отсканировать QR-код на устройстве, а затем следовать инструкциям сервиса.
После подключения пользователь получает:
  • онлайн-кабинет для управления оборудованием;
  • данные о работе системы;
  • контроль генерации, потребления электроэнергии и уровня заряда аккумулятора;
  • автоматические сценарии работы «Автопилота»;
  • оптимизацию с учетом дневного и ночного тарифов;
  • поддержку работы «Автопилота».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что пользователям Yasno в Киеве стала доступна услуга «Единая квитанция», позволяющая получать счета за коммунальные услуги и оплачивать их онлайн в одном месте. Сервис также позволяет проверять актуальную информацию о платежах, статусе счетов и истории оплат по конкретному адресу.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияСолнечные электростанции
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