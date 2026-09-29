Deutsche Bank предоставит Укрнафте €45,7 млн кредита на новые электростанции
Кабинет министров утвердил условия привлечения 45,75 млн евро кредита от Deutsche Bank AG на закупку оборудования для АО «Укрнафта».
Соответствующее постановление от 28 сентября 2026 года № 1184 обнародовано на Правительственном портале.
Что об этом известно
Согласно документу, привлеченные средства будут направлены на оплату до 85% стоимости договоров на закупку и поставку оборудования для установки газопоршневых электростанций общей мощностью около 60 МВт на четырех площадках АО «Укрнафта».
Обязательства заемщика по кредиту обеспечиваются гарантией экспортно-кредитного агентства Финляндии «Финнвера Пи-эл-си».
Проценты будут начисляться по ставке EURIBOR на шесть месяцев плюс маржа 1,3% годовых от первой выборки средств до первой даты погашения включительно и 0,64% годовых в каждый процентный период, который начнется с первой или после даты погашения.
Окончательное погашение кредита предусмотрено через 9,5 лет от первой даты погашения.
Погашение и обслуживание кредита будут производиться за счет средств государственного бюджета. Минфину поручено предусматривать их при составлении проектов госбюджета на соответствующие годы.
Ранее сообщалось, что Киев получил кредит в размере 2 млрд грн от UGB (Укргазбанк), средства которого будут направлены на меры по повышению энергетической устойчивости и подготовке города к отопительному сезону.
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