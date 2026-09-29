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Deutsche Bank предоставит Укрнафте €45,7 млн ​​кредита на новые электростанции

Энергетика
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Deutsche Bank
Deutsche Bank
Кабинет министров утвердил условия привлечения 45,75 млн евро кредита от Deutsche Bank AG на закупку оборудования для АО «Укрнафта».
Соответствующее постановление от 28 сентября 2026 года № 1184 обнародовано на Правительственном портале.

Что об этом известно

Согласно документу, привлеченные средства будут направлены на оплату до 85% стоимости договоров на закупку и поставку оборудования для установки газопоршневых электростанций общей мощностью около 60 МВт на четырех площадках АО «Укрнафта».
Обязательства заемщика по кредиту обеспечиваются гарантией экспортно-кредитного агентства Финляндии «Финнвера Пи-эл-си».
Проценты будут начисляться по ставке EURIBOR на шесть месяцев плюс маржа 1,3% годовых от первой выборки средств до первой даты погашения включительно и 0,64% годовых в каждый процентный период, который начнется с первой или после даты погашения.
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Окончательное погашение кредита предусмотрено через 9,5 лет от первой даты погашения.
Погашение и обслуживание кредита будут производиться за счет средств государственного бюджета. Минфину поручено предусматривать их при составлении проектов госбюджета на соответствующие годы.
Ранее сообщалось, что Киев получил кредит в размере 2 млрд грн от UGB (Укргазбанк), средства которого будут направлены на меры по повышению энергетической устойчивости и подготовке города к отопительному сезону.
По материалам:
Finance.ua
ЭлектроэнергияЭнергетикаКабмин
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