Deutsche Bank предоставит Укрнафте €45,7 млн ​​кредита на новые электростанции

Кабинет министров утвердил условия привлечения 45,75 млн евро кредита от Deutsche Bank AG на закупку оборудования для АО «Укрнафта».

Соответствующее постановление от 28 сентября 2026 года № 1184 обнародовано на Правительственном портале.

Что об этом известно

Согласно документу, привлеченные средства будут направлены на оплату до 85% стоимости договоров на закупку и поставку оборудования для установки газопоршневых электростанций общей мощностью около 60 МВт на четырех площадках АО «Укрнафта».

Обязательства заемщика по кредиту обеспечиваются гарантией экспортно-кредитного агентства Финляндии «Финнвера Пи-эл-си».

Проценты будут начисляться по ставке EURIBOR на шесть месяцев плюс маржа 1,3% годовых от первой выборки средств до первой даты погашения включительно и 0,64% годовых в каждый процентный период, который начнется с первой или после даты погашения.

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Окончательное погашение кредита предусмотрено через 9,5 лет от первой даты погашения.

Погашение и обслуживание кредита будут производиться за счет средств государственного бюджета. Минфину поручено предусматривать их при составлении проектов госбюджета на соответствующие годы.