Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума более чем за 40 лет

На прошлой неделе запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США сократились до 283,8 миллионов баррелей — самого низкого уровня с 1982 года.

Об этом сообщает американское Министерство энергетики.

Максимального уровня запасы достигали в декабре 2009 года — 727 млн ​​баррелей. Самый низкий показатель был зафиксирован в конце октября 1982-го, когда в резерве хранилось 283,3 млн баррелей нефти. В настоящее время запасы составляют около 40% от максимальной емкости резерва.

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Сокращение запасов обусловлено решением об извлечении из резерва 172 миллионов баррелей. Этот шаг стал частью масштабной совместной инициативы стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА).

Они договорились суммарно высвободить рекордные 400 миллионов баррелей нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и способствовать снижению цен на топливо.

Что известно о стратегическом нефтяном резерве США

Стратегический нефтяной резерв США (SPR) — самый большой в мире государственный запас сырой нефти.

Резерв создали для обеспечения страны энергоносителями в случае перебоев со снабжением, а также для стабилизации ситуации на нефтяном рынке и сдерживания резкого роста цен.

Впервые США воспользовались запасами резерва в 1991 году во время войны в Персидском заливе.

Сокращение запасов нефти в мире

Мировые запасы нефти начали сокращаться с начала марта. Причиной этого стали резкий рост цен на сырье и перебои со снабжением, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.