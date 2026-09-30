Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума более чем за 40 лет

На прошлой неделе запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США сократились до 283,8 миллионов баррелей — самого низкого уровня с 1982 года.
Об этом сообщает американское Министерство энергетики.
Максимального уровня запасы достигали в декабре 2009 года — 727 млн баррелей. Самый низкий показатель был зафиксирован в конце октября 1982-го, когда в резерве хранилось 283,3 млн баррелей нефти. В настоящее время запасы составляют около 40% от максимальной емкости резерва.
Сокращение запасов обусловлено решением об извлечении из резерва 172 миллионов баррелей. Этот шаг стал частью масштабной совместной инициативы стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА).
Они договорились суммарно высвободить рекордные 400 миллионов баррелей нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и способствовать снижению цен на топливо.
Что известно о стратегическом нефтяном резерве США
Стратегический нефтяной резерв США (SPR) — самый большой в мире государственный запас сырой нефти.
Резерв создали для обеспечения страны энергоносителями в случае перебоев со снабжением, а также для стабилизации ситуации на нефтяном рынке и сдерживания резкого роста цен.
Впервые США воспользовались запасами резерва в 1991 году во время войны в Персидском заливе.
Сокращение запасов нефти в мире
Мировые запасы нефти начали сокращаться с начала марта. Причиной этого стали резкий рост цен на сырье и перебои со снабжением, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.
По оценкам Morgan Stanley, в период с 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти сокращались в среднем на 4,8 млн баррелей в день. Приблизительно 60% этого объема приходилось непосредственно на сырую нефть, а остальное — на нефтепродукты.