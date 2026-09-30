Канада построит второй по объему терминал сжиженного газа в мире

После завершения работ на терминале его мощность вырастет с 14 до 28 млн. тонн в год.
Добавим, что терминал в Китимате начал работу в прошлом году и регулярно обеспечивает поставки сжиженного газа на азиатские рынки. Терминалом владеет конгломерат транснациональных компаний, среди которых Shell, Petronas, PetroChina и Mitsubishi.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что, несмотря на публичные заявления о разрыве экономических связей с россией, европейские страны потратили рекордные €7,3 млрд на российский арктический газ за первые восемь месяцев 2026 года. Это больше, чем общий объем закупок за весь 2025 год.