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Канада построит второй по объему терминал сжиженного газа в мире

Энергетика
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Канада удвоит объем терминала сжиженного газа LNG Canada
Канада удвоит объем терминала сжиженного газа LNG Canada
Канада удвоит объем терминала сжиженного газа LNG Canada в Китимате в провинции Британская Колумбия.
Об этом объявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает Укринформ.

Второе по объему предприятие в мире

«Решение выделить более 30 млрд долл. на достройку второй фазы проекта „LNG Canada“ сделает это предприятие вторым по объему в мире», — сказал Карни.
Он подчеркнул, что строительство терминала позволит сочетать дешевую и чистую канадскую энергию с мировыми рынками.
«Это также обеспечит надежные поставки в Азию и Европу», — отметил премьер-министр.
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После завершения работ на терминале его мощность вырастет с 14 до 28 млн. тонн в год.
Добавим, что терминал в Китимате начал работу в прошлом году и регулярно обеспечивает поставки сжиженного газа на азиатские рынки. Терминалом владеет конгломерат транснациональных компаний, среди которых Shell, Petronas, PetroChina и Mitsubishi.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что, несмотря на публичные заявления о разрыве экономических связей с россией, европейские страны потратили рекордные €7,3 млрд на российский арктический газ за первые восемь месяцев 2026 года. Это больше, чем общий объем закупок за весь 2025 год.
По материалам:
Укрінформ
КанадаГаз
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