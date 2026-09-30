Канада построит второй по объему терминал сжиженного газа в мире

Канада удвоит объем терминала сжиженного газа LNG Canada в Китимате в провинции Британская Колумбия.

Об этом объявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает Укринформ.

Второе по объему предприятие в мире

«Решение выделить более 30 млрд долл. на достройку второй фазы проекта „LNG Canada“ сделает это предприятие вторым по объему в мире», — сказал Карни.

Он подчеркнул, что строительство терминала позволит сочетать дешевую и чистую канадскую энергию с мировыми рынками.

«Это также обеспечит надежные поставки в Азию и Европу», — отметил премьер-министр.

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После завершения работ на терминале его мощность вырастет с 14 до 28 млн. тонн в год.

Добавим, что терминал в Китимате начал работу в прошлом году и регулярно обеспечивает поставки сжиженного газа на азиатские рынки. Терминалом владеет конгломерат транснациональных компаний, среди которых Shell, Petronas, PetroChina и Mitsubishi.