Отключение света за долги: НКРЭКУ разъяснила новые правила

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разъяснила, что меняется в порядке отключения и возобновления электроснабжения.

Когда потребитель не будет платить за отключение и подключение

Одно из ключевых изменений — установление порога задолженности, при котором бытовой потребитель не будет возмещать расходы на отключение за долг и последующее возобновление электроснабжения.

Если на момент оформления предупреждения задолженность за потребленную электроэнергию была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц — сейчас это 1664 грн — расходы на отключение и подключение на потребителя не возлагаются.

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Это правило будет действовать и тогда, когда после отключения оператор системы скорректирует объемы потребления по фактическим показаниям счетчика и выяснится, что реальный долг на момент отключения был меньше установленного порога.

Потребитель также не будет оплачивать отключение и возобновление электроснабжения, если отключение было осуществлено с нарушением порядка, определенного Правилами.

При этом, в случае задолженности за потребленную электроэнергию, электропоставщик должен предупредить потребителя о возможном отключении не позднее чем за 10 рабочих дней до его проведения.

Как будет определяться стоимость услуг

С 1 октября 2026 года операторы систем распределения будут определять стоимость отключения и подключения по единому механизму. Она не сможет превышать предельной суммы, рассчитанной согласно Правилам розничного рынка электрической энергии. Стоимость будет зависеть от способа и сложности выполнения работ.

Примерная средняя предельная стоимость одной услуги составит без НДС:

дистанционно — 170 грн;

на счетчике или автоматическом выключателе при напряжении до 1 кВ -510 грн;

на сопротивлении линии электропередачи при напряжении до 1 кВ -1020 грн.

Например, если отключение задолженности осуществлялось на счетчике, суммарная стоимость отключения и последующего подключения будет ориентировочно составлять 1020 грн без НДС.

Для сравнения, до внедрения нового механизма у отдельных операторов системы стоимость таких работ составляла около 5000 грн.

Оператор должен выбирать самый дешевый способ

По новым правилам оператор системы должен выбирать наименее сложный и самый дешевый способ выполнения работ, если это технически возможно и есть необходимый доступ. То есть, если отключение можно осуществить дистанционно через счетчик, в стоимость не должны включаться дополнительные работы или техника, которые фактически не нужны.

Стоимость услуги должна включать в себя весь необходимый комплекс работ. Оператор системы не может требовать от потребителя отдельно заказывать и оплачивать дополнительные услуги, в частности, техническую проверку или пломбирование узла учета, если они необходимы для выполнения отключения или подключения. Перечень соответствующих услуг и их стоимость операторы систем распределения обязаны публиковать на своих официальных веб-сайтах.

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Отключение должно быть зафиксировано, по результатам отключения оператор системы составляет акт в двух экземплярах.

В документе, в частности, указываются:

EIC-код площадки коммерческого учета;

дата и время отключения;

способ выполнения работ;

фактические показания счетчика, если есть возможность зафиксировать их.

Один экземпляр акта предоставляется потребителю.

Если потребителя нет на месте, отключение произведено дистанционно или потребитель отказался подписать акт, документ должен быть направлен ему в течение трех рабочих дней по почте или средствами электронной коммуникации, предусмотренными договором.

Как возобновить электроснабжение

Для возобновления питания необходимо устранить причину отключения и обратиться с заявлением о подключении. Если правила предусматривают оплату соответствующих работ, то необходимо также уплатить их стоимость.

Счет на оплату должен быть предоставлен потребителю в течение одного рабочего дня со дня получения заявления о возобновлении электропитания.

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После устранения причин отключения и выполнения необходимых условий оператор системы должен возобновить электроснабжение:

в городах — в течение трех рабочих дней;

в сельской местности — в течение пяти рабочих дней.

Если отключение было инициировано электропоставщиком, после устранения потребителем соответствующих обстоятельств и выполнения необходимых условий, поставщик должен в течение одного рабочего дня передать оператору системы заявление на восстановление электропитания.

Что важно помнить потребителю

Наряду с дополнительными гарантиями защиты прав потребителей важно своевременно выполнять свои обязанности, в частности, передавать фактические показания счетчика. Это позволяет корректно определять объем потребленной электрической энергии и уменьшает риск возникновения спорных ситуаций по размеру задолженности.