Украинские фрилансеры теряют заказы: как AI меняет рынок

В 2026 году средний чек проекта от заказчика из-за границы на Freelancehunt составляет около 22 700 грн, а от украинского — около 5 400 грн,

В августе 2026 года на Freelancehunt опубликовали на 31% меньше новых проектов, чем в январе. В то же время, количество предложений от фрилансеров возросло на 5%, из-за чего конкуренция за один заказ увеличилась на 52%. Подобная динамика наблюдается на Upwork и Freelancer.com, в то время как Fiverr фиксирует сокращение количества активных заказчиков.

Об этом сообщают аналитики Freelancehunt

На ситуацию влияет не только экономическая ситуация. Структура сокращения проектов соответствует тенденции, связанной с распространением искусственного интеллекта: быстрее всего исчезают дешевые и стандартизированные задачи. В Украине к этому прибавляется влияние войны, количество проектов от украинских заказчиков сокращается быстрее, чем от иностранных.

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Данные 2026 года уже показывают изменение модели. С января по июль Freelancehunt, Upwork и Freelancer.com потеряли примерно по четверти новых проектов. Это может стать новой нормой: больше цифровой работы не обязательно означает больше фриланс-проектов. Между бизнес-задачей и работой специалиста появился дополнительный фильтр — можно ли решить его самостоятельно с помощью AI. Если ответ да, проект на платформе просто не появляется.

Проектов становится меньше, а конкуренция растет

Несмотря на сокращение заказов, фрилансеры остаются на платформе: количество активных исполнителей, откликающихся на проекты, почти не изменилось, а отзывов они посылают даже больше. Для каждого отдельного исполнителя это означает более высокую конкуренцию: заказов стало меньше, и за каждый из них теперь борются больше людей.

Похожая динамика наблюдается и на других крупных площадках. По данным UpHunt , который отслеживает публичные проекты на Upwork, с января по июль 2026 года их количество сократилось со 180 734 до 132 921 — на 26,5%.

Проектов становится меньше, а конкуренция растет, freelancehunt.com

Другой сервис мониторинга, GigRadar , показывает то же направление: во втором квартале 2026 года на Upwork было опубликовано 448 118 проектов — на 14,2% меньше, чем в первом квартале.

Freelancer.com показывает почти такой же результат: с января по июль 2026 года количество новых проектов на платформе сократилось примерно на 26%.

Данные 2026 года уже показывают изменение модели, freelancehunt.com

Часть работы перестает становиться проектом

Причина сокращения количества заказов может быть не только в экономии бизнеса. Генеративный искусственный интеллект меняет само решение компаний по привлечению внешних исполнителей.

Ранее компания могла опубликовать проект, чтобы написать типовой текст, сделать несложный дизайн, сверстать страницу, обработать набор данных или создать небольшой фрагмент кода. Теперь часть этих задач сотрудник компании может попытаться решить сам с помощью AI инструментов. Именно эти направления на Freelancehunt просели сильнее всего.

Генеративный искусственный интеллект меняет само решение компаний по привлечению внешних исполнителей, freelancehunt.com

За год количество проектов в категории HTML/CSS сократилось на 70%, копирайтинга — на 69%, парсинга данных — на 66%, веб-программирования — на 60%. AI не обязательно «отнимает заказ» у конкретного фрилансера — часть заказов просто не доходит до этапа, на котором компания решает нанять человека. Чем стандартизованнее задача и чем легче проверить результат, тем выше вероятность того, что бизнес сначала попытается автоматизировать его.

Это видно и по бюджетам. За год количество оплаченных проектов до 2 000 грн. сократилось почти на 45%, в сегменте 2 000−7 000 грн. — на 32%, а от 7 000 грн. — только на 5%. То есть дешевые задачи исчезают почти в девять раз быстрее, чем дорогие.

Часть задач сотрудник компании может попытаться решить сам с помощью AI-инструментов, freelancehunt.com

Для Украины к AI добавляется война

Для украинского рынка технологическое изменение накладывается на войну. Бизнес работает с более коротким горизонтом планирования, откладывает необязательные расходы и осторожнее запускает новые проекты.

Так, с января по август 2026 года количество проектов от украинских заказчиков сократилось на 34%, а от иностранных — на 24%. Платформа и продукт для обеих групп одинаковы, поэтому разница в динамике указывает на дополнительное влияние состояния внутреннего украинского рынка. И он растет: с мая по август украинский спрос просел на 25%, иностранный — на 16%. В августе иностранный практически стабилизировался, в то время как украинский потерял еще почти 10%.

Для украинских фрилансеров иностранные заказчики становятся еще важнее. Разница в оплате существенная: в 2026 году средний чек проекта от заказчика из-за пределов Украины на Freelancehunt составляет около 22 700 грн, а от украинского — около 5 400 грн, то есть примерно в четыре раза меньше.

Для украинских фрилансеров иностранные заказчики становятся еще важнее, freelancehunt.com

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