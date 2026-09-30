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Выплаты для ВПЛ прекратились без предупреждения: как узнать причину

Личные финансы
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Выплаты ВПЛ могут прекратиться
Выплаты ВПЛ могут прекратиться
Внутри перемещенные лица могут внезапно обнаружить, что денежное пособие больше не поступает на карту. При этом действующий Порядок не устанавливает безусловную обязанность для органов Пенсионного фонда Украины извещать получателя об отказе в назначении или продлении выплат.
Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, какие нормы действуют сейчас, почему выплата может задерживаться и как действовать, чтобы защитить свои права.

Что говорит законодательство об информировании

Согласно постановлению Кабмина от 20 марта 2022 г. № 332, по результатам верификации в Единой системе формируется соответствующий статус с указанием критериев, которым не отвечает получатель пособия.
В то же время прямой обязанности персонально информировать об отмене пособия нет. При наличии технической возможности сведения об основаниях отказа и порядке обжалования могут сообщить:
  • средствами электронного оповещения Единой системы;
  • средствами мобильной связи;
  • средствами почтовой или электронной связи.
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Проблема недостаточного информирования обсуждается, в частности, с представителями ПФУ. Пока система еще формируется, а нормативное регулирование предусматривает развитие электронного информирования и отображения данных в личном кабинете на веб-портале ПФУ. Порядок работы может меняться с учетом дальнейших изменений в законодательстве по ВПЛ.

Что делать, если пособие не пришло

Если выплата не поступила в привычный срок в пределах одного месяца, это еще не означает ее окончательного прекращения — задержка может быть связана с обработкой информации или процедурными моментами.
Если выплаты нет дольше, следует обратиться в ПФУ для выяснения причин:
  • через веб-портал ПФУ: авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП или «Дія.Підпис» и направить обращение;
  • по телефону: позвонить на горячую линию ПФУ по номерам 0 800 503 753, (044) 281−08−70 или (044) 281−08−71;
  • по почте или e-mail: направить письменное обращение в соответствующий сервисный центр ПФУ;
  • лично: обратиться в сервисный центр ПФУ независимо от места регистрации.

Почему важен именно письменный ответ

Если нужно не только узнать причину прекращения выплат, но и оценить законность такого решения и при необходимости обжаловать, специалисты рекомендуют обращаться в ПФУ в письменном виде.
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В обращении следует запросить следующую информацию:
  1. Принималось ли решение о прекращении или непродлении выплаты пособия;
  2. Дату принятия такого решения;
  3. Конкретное основание его принятия.
Официальный письменный ответ ПФУ позволит подробно проанализировать основания прекращения пособия и определить четкий алгоритм дальнейших действий.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВПЛВыплаты ВПЛ
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