0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти 7 млн ​​украинцев находятся вне рынка труда: Минэкономики готовит программы для трудоустройства

Личные финансы
18
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
К 2030 году хотят привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек
К 2030 году хотят привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек
Почти 7 млн ​​украинцев находятся вне рынка труда, тогда как три из четырех украинских компаний сообщают о дефиците работников. Чтобы сократить этот разрыв, а Украине планируют к 2030 году привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек.
Об этом сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко во время заседания Совета безбарьерности.

Какие группы хотят привлечь на рынок труда

«Молодые родители, люди старшего возраста, молодежь, люди с инвалидностью, ВПЛ и ветераны ежедневно сталкиваются с барьерами на рынке труда. В то же время, три из четырех украинских компаний испытывают дефицит кадров. Наша задача — объединить эти две потребности: помочь людям вернуться на рынок труда, найти работу, начать собственное дело или получить новые навыки, а бизнес — найти необходимых работников. Для этого в 2027 году сфокусируемся на четырех программах, которые должны дать системный эффект. Наша цель — к 2030 году привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек», — отметил Кравченко.
Место для вашей рекламы

Какие программы запустят

Среди ключевых программ:
  1. «Опыт имеет значение» — масштабирование программы для людей в возрасте 50+. Благодаря проекту уже 2,5 тыс. украинцев нашли работу.
  2. «Совмещать и расти» — новый проект для молодых родителей, прежде всего женщин, желающих вернуться к работе после рождения ребенка. Участники будут получать сопровождение на всем пути — от определения потребностей и консультаций до трудоустройства или начала собственного дела и дальнейшей поддержки.
  3. «Это мое дело» — продолжение программы для будущих молодых предпринимателей. Ее участниками уже стали более 1000 человек. Программа предусматривает обучение, развитие бизнес-идеи и менторское сопровождение.
  4. «Молодежная гарантия» — развитие проекта проактивного карьерного сопровождения молодежи в возрасте 15−35 лет, еще не определившейся с будущей профессией.
Государство также продлит действующие программы поддержки трудоустройства — компенсацию работодателям за трудоустройство ВПЛ и обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью, а также грантовые программы для малого бизнеса.
Читайте также
Для усиления взаимодействия между работодателями и работодателями подписали Хартию устойчивости человеческого капитала. К ней присоединились 36 подписантов, 3 бизнес-ассоциации и около 1200 представителей бизнеса.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что осенью 2026 года украинский рынок труда остается дефицитным, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится. На нехватку работников оказывают влияние мобилизация, миграция и структурные проблемы рынка. Больше всего кадров не хватает в производстве, аграрной сфере, строительстве, фармации и логистике. Даже конкурентная зарплата не всегда позволяет работодателю закрыть вакансию. Одной из причин может быть отсутствие бронирования.
Также мы рассказывали, что украинский бизнес в июле реже жаловался на нехватку работников, однако проблема никуда не исчезла. В то же время, компании продолжают повышать зарплаты, а расходы на сырье и материалы снова выросли.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок трудаЭкономика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems