Почти 7 млн ​​украинцев находятся вне рынка труда: Минэкономики готовит программы для трудоустройства

К 2030 году хотят привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек

Почти 7 млн ​​украинцев находятся вне рынка труда, тогда как три из четырех украинских компаний сообщают о дефиците работников. Чтобы сократить этот разрыв, а Украине планируют к 2030 году привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек.

Об этом сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко во время заседания Совета безбарьерности.

Управляйте своими расходами просто и эффективно с помощью дебетовой карты. Выбрать оптимальный вариант для себя всегда можно на Finance.ua

Какие группы хотят привлечь на рынок труда

«Молодые родители, люди старшего возраста, молодежь, люди с инвалидностью, ВПЛ и ветераны ежедневно сталкиваются с барьерами на рынке труда. В то же время, три из четырех украинских компаний испытывают дефицит кадров. Наша задача — объединить эти две потребности: помочь людям вернуться на рынок труда, найти работу, начать собственное дело или получить новые навыки, а бизнес — найти необходимых работников. Для этого в 2027 году сфокусируемся на четырех программах, которые должны дать системный эффект. Наша цель — к 2030 году привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек», — отметил Кравченко.

Какие программы запустят

Среди ключевых программ:

«Опыт имеет значение» — масштабирование программы для людей в возрасте 50+. Благодаря проекту уже 2,5 тыс. украинцев нашли работу. «Совмещать и расти» — новый проект для молодых родителей, прежде всего женщин, желающих вернуться к работе после рождения ребенка. Участники будут получать сопровождение на всем пути — от определения потребностей и консультаций до трудоустройства или начала собственного дела и дальнейшей поддержки. «Это мое дело» — продолжение программы для будущих молодых предпринимателей. Ее участниками уже стали более 1000 человек. Программа предусматривает обучение, развитие бизнес-идеи и менторское сопровождение. «Молодежная гарантия» — развитие проекта проактивного карьерного сопровождения молодежи в возрасте 15−35 лет, еще не определившейся с будущей профессией.

Государство также продлит действующие программы поддержки трудоустройства — компенсацию работодателям за трудоустройство ВПЛ и обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью, а также грантовые программы для малого бизнеса.

Читайте также Не только зарплата: как удерживать работников без бонусов

Для усиления взаимодействия между работодателями и работодателями подписали Хартию устойчивости человеческого капитала. К ней присоединились 36 подписантов, 3 бизнес-ассоциации и около 1200 представителей бизнеса.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что осенью 2026 года украинский рынок труда остается дефицитным, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится. На нехватку работников оказывают влияние мобилизация, миграция и структурные проблемы рынка. Больше всего кадров не хватает в производстве, аграрной сфере, строительстве, фармации и логистике. Даже конкурентная зарплата не всегда позволяет работодателю закрыть вакансию. Одной из причин может быть отсутствие бронирования.