Украинцы задолжали за коммуналку более 104 млрд грн Сегодня 08:07

Долг за коммуналку достиг 104 млрд грн

По состоянию на 30 июня долг украинцев за коммунальные услуги составил 104,2 млрд грн. Больше всего долгов накопилось за тепло и горячую воду.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

За какие услуги у украинцев есть самые большие долги

По данным Госстата, во втором квартале 2026 года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 67,1 млрд. грн. Сумма начислений за этот период составила 53,5 млрд. грн.

В то же время, по состоянию на 30 июня 2026 года общая задолженность населения за услуги составила 104,2 млрд грн.

👛 Нужны деньги до зарплаты? Выбирайте кредит онлайн за несколько минут. Все условия как на ладони благодаря сервису от Finance.ua.

Наибольшая часть задолженности приходится на поставки тепла и горячей воды — 33,8 млрд грн.

Еще 29,1 млрд грн украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа.

Долг за электроэнергию составляет 17,3 млрд грн.

Также по состоянию на конец июня население имело следующие долги:

10,5 млрд грн — за водоснабжение и водоотвод;

10,1 млрд грн — за управление многоквартирными домами;

3,4 млрд грн — за управление бытовыми отходами.

Ранее Finance.ua писал , что наибольшая доля новых долгов приходится на людей в возрасте 46−60 лет — 35% всех новых производств. Еще четверть приходится на пенсионеров. Почти столько же задолжали украинцы в возрасте 36−45 лет (24%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.