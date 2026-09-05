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Украинцы задолжали за коммуналку более 104 млрд грн

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Долг за коммуналку достиг 104 млрд грн
Долг за коммуналку достиг 104 млрд грн
По состоянию на 30 июня долг украинцев за коммунальные услуги составил 104,2 млрд грн. Больше всего долгов накопилось за тепло и горячую воду.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

За какие услуги у украинцев есть самые большие долги

По данным Госстата, во втором квартале 2026 года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 67,1 млрд. грн. Сумма начислений за этот период составила 53,5 млрд. грн.
В то же время, по состоянию на 30 июня 2026 года общая задолженность населения за услуги составила 104,2 млрд грн.
Наибольшая часть задолженности приходится на поставки тепла и горячей воды — 33,8 млрд грн.
Еще 29,1 млрд грн украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа.
Долг за электроэнергию составляет 17,3 млрд грн.
Также по состоянию на конец июня население имело следующие долги:
  • 10,5 млрд грн — за водоснабжение и водоотвод;
  • 10,1 млрд грн — за управление многоквартирными домами;
  • 3,4 млрд грн — за управление бытовыми отходами.
Ранее Finance.ua писал, что наибольшая доля новых долгов приходится на людей в возрасте 46−60 лет — 35% всех новых производств. Еще четверть приходится на пенсионеров. Почти столько же задолжали украинцы в возрасте 36−45 лет (24%).
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услуги
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