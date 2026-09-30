Федеральное правительство Германии не планирует возобновлять работу газопроводов «Северный поток». Берлин не намерен возвращаться к энергетической зависимости от россии.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, передает Укринформ.

Германия не хочет возвращаться к зависимости от россии

«У федерального правительства нет никаких планов снова запустить „Северный поток“. Мы попали в слишком большую и ошибочную зависимость от россии, возникновение которой снова не можем допустить», — подчеркнул Вадефуль.

Так он ответил на вопрос о возможном возобновлении поставок российского газа по газопроводам «Северный поток», который поднимали ранее представители оппозиционной правопопулистской партии «Альтернатива для Германии».

Глава немецкого МИД также отметил, что в будущем возможно возобновление хороших отношений с россией, поскольку Германия не имеет ничего против российского народа или страны как таковой. Однако, по его словам, нынешнее российское правительство нарушает международное право и ведет захватническую войну против Украины.

«Поэтому сейчас следует сказать, и, вероятно, на время в будущем, что мы будем иметь безопасность в Европе не вместе с россией, а только против россии», — заявил Вадефуль.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности европейские государства должны укреплять свои оборонные возможности в рамках НАТО и Европейского Союза.

Что произошло с «Северным потоком»

26 сентября 2022 года на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошли взрывы, в результате которых были выведены из строя три из четырех нитей газопроводов.

Еще в феврале того же года, накануне полномасштабного вторжения россии в Украину, правительство Германии остановило процедуру сертификации «Северного потока-2», который так и не был введен в эксплуатацию.