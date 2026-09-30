Федеральное правительство Германии не планирует возобновлять работу газопроводов «Северный поток». Берлин не намерен возвращаться к энергетической зависимости от россии.
Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, передает Укринформ.
Германия не хочет возвращаться к зависимости от россии
«У федерального правительства нет никаких планов снова запустить „Северный поток“. Мы попали в слишком большую и ошибочную зависимость от россии, возникновение которой снова не можем допустить», — подчеркнул Вадефуль.
Так он ответил на вопрос о возможном возобновлении поставок российского газа по газопроводам «Северный поток», который поднимали ранее представители оппозиционной правопопулистской партии «Альтернатива для Германии».
Глава немецкого МИД также отметил, что в будущем возможно возобновление хороших отношений с россией, поскольку Германия не имеет ничего против российского народа или страны как таковой. Однако, по его словам, нынешнее российское правительство нарушает международное право и ведет захватническую войну против Украины.
«Поэтому сейчас следует сказать, и, вероятно, на время в будущем, что мы будем иметь безопасность в Европе не вместе с россией, а только против россии», — заявил Вадефуль.
Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности европейские государства должны укреплять свои оборонные возможности в рамках НАТО и Европейского Союза.
Что произошло с «Северным потоком»
26 сентября 2022 года на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошли взрывы, в результате которых были выведены из строя три из четырех нитей газопроводов.
Еще в феврале того же года, накануне полномасштабного вторжения россии в Украину, правительство Германии остановило процедуру сертификации «Северного потока-2», который так и не был введен в эксплуатацию.
В то же время, оппозиционная ультраправая партия «Альтернатива для Германии» выступает за возобновление поставок российского газа. В своей предвыборной программе 2025 года она призвала как можно быстрее запустить уцелевшую нить «Северного потока-2» и отремонтировать поврежденные участки обоих газопроводов. АдГ обосновывает эту позицию необходимостью обеспечить немецкую промышленность более дешевыми энергоносителями.