россия продлила запрет на экспорт дизеля до конца октября

российское правительство в среду, 30 сентября, продлило до конца октября запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива.

Об этом сообщает Reuters.

Сколько будут действовать ограничения

Отмечается, что ограничения будут действовать до 31 октября 2026 года. В то же время, общий запрет на экспорт топлива остается в силе до 31 января 2027 года.

россия неоднократно вводила ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы сдержать рост цен на топливо и преодолеть дефицит, вызванный атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

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В конце августа Москва продлила запрет на экспорт дизельного топлива до конца сентября, разрешив при этом поставки в такие страны, как бывшие советские республики и Монголия, в соответствии с межправительственными соглашениями.