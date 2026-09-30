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россия продлила запрет на экспорт дизеля до конца октября

Энергетика
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россия продлила запрет на экспорт дизеля до конца октября
россия продлила запрет на экспорт дизеля до конца октября
российское правительство в среду, 30 сентября, продлило до конца октября запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива.
Об этом сообщает Reuters.

Сколько будут действовать ограничения

Отмечается, что ограничения будут действовать до 31 октября 2026 года. В то же время, общий запрет на экспорт топлива остается в силе до 31 января 2027 года.
россия неоднократно вводила ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы сдержать рост цен на топливо и преодолеть дефицит, вызванный атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.
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В конце августа Москва продлила запрет на экспорт дизельного топлива до конца сентября, разрешив при этом поставки в такие страны, как бывшие советские республики и Монголия, в соответствии с межправительственными соглашениями.
россия, которая обычно является вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире после США, уже сократила свой экспорт летом, прежде чем ввести ограничения на поставки за границу.
По материалам:
Укрінформ
ДизельЭкспортроссия
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