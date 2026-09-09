Мировые запасы дизеля будут оставаться ограниченными в течение зимы Сегодня 01:42 — Мир

Мировые запасы дизельного топлива могут оставаться ограниченными в течение зимы из-за нехватки свободных нефтеперерабатывающих мощностей, запрета россии на экспорт и приближения пика сезонного спроса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителей нефтяной отрасли.

На рынке не хватает нефтепродуктов

Войны в Украине и Ближнем Востоке повлияли на работу нефтеперерабатывающих заводов в россии и странах залива, что привело к росту маржи на дизельное топливо до рекордных уровней в Европе и США, а также к сокращению поставок сырой нефти в Азию.

«Действительно существует дефицит продукции, поскольку нам не хватает 2 миллионов баррелей в сутки из россии и почти 2 миллиона баррелей в сутки с Ближнего Востока», — заявил генеральный директор компании Vitol Рассел Харди на конференции APPEC.

Харди отметил, что ситуация со снабжением нефти лучше, чем с нефтепродуктами, поскольку Ближний Восток экспортирует около 9 миллионов баррелей нефти в сутки и 1 миллион баррелей нефтепродуктов в сутки.

«Мы все еще не используем достаточную мощность нефтеперерабатывающих заводов, чтобы предотвратить эти отборы», — сказал он.

США готовятся к зимнему спросу

Марк Сенн, старший вице-президент по глобальной торговле компании Phillips 66, отметил, что большинство нефтеперерабатывающих заводов в США уже работают на полную мощность.

«Когда вы ожидаете наступления зимнего сезона, во время которого запасы дизельного топлива будут достаточно дефицитными, вы создаете условия, при которых эта тенденция на этих рынках может продолжаться», — добавил он.

Цены на дизельное топливо в США в конце прошлой недели подскочили до рекордных уровней, а «крак-спред» этого продукта — показатель рентабельности переработки — в среду взлетел до рекордного внутридневного максимума в 108,02 доллара за баррель.

Економічна Правда По материалам:

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