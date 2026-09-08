россия тратит на войну рекордные $29 млн каждый час Сегодня 08:02 — Мир

российский танк горит в поле вблизи г. Угледар Донецкой области, фото: Генштаб ВСУ

Расходы федерального бюджета россии на ведение войны против Украины в первом полугодии 2026 года достигли рекордных 10,687 трлн рублей, или около $123,4 млрд. За год финансирование армии и производства оружия выросло на 30%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

россия увеличила военные расходы

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансирование армии и производства оружия увеличилось на 30% или 2,46 трлн рублей ($28,4 млрд).

Динамика военных расходов россии за последние годы выглядит так:

по отношению к январю-июню 2024 года расходы выросли на 65% (+4,211 трлн рублей, или около +$48,6 млрд);

по сравнению с первым полугодием 2023 года финансирование увеличилось на 145%;

по отношению к первому году полномасштабного вторжения рост составляет 285%;

по сравнению с довоенным 2021 годом ассигнования на войну подскочили более чем в 5 раз.

В среднем россия ежемесячно тратила на войну 1,78 трлн рублей ($20,6 млрд), или 59 млрд рублей ($681 млн) в день. Ежечасно эти расходы составляли около 2,5 млрд рублей ($28,9 млн).

На войну направили почти половину расходов бюджета

По итогам первого полугодия на военные нужды россия направила 43,8% всех расходов федерального бюджета. Это самый высокий показатель за всю историю.

Если сравнить военные расходы с доходами российского бюджета, то доля еще выше: на финансирование армии и оборонно-промышленного комплекса пришлось 57,3% всех поступивших в бюджет средств.

Для сравнения, в прошлом году на войну было направлено 39,2% расходов и 46,8% доходов бюджета. К началу полномасштабного вторжения эти показатели составляли 20% и 19,8% соответственно.

Две трети военных расходов засекречены

Ровно две трети российского военного бюджета остаются засекреченными. За первые шесть месяцев по открытым статьям Кремль потратил всего 3,546 трлн рублей ($40,9 млрд), тогда как по закрытым — 7,141 трлн рублей ($82,5 млрд).

Теневые расходы казны выросли на 42% по сравнению с прошлым годом и более чем в 7 раз против довоенного периода.

В целом, с начала 2022 года Кремль накопленным итогом израсходовал на армию и закупку вооружения 57,144 трлн рублей ($660 млрд). Эта сумма соразмерна всем золотовалютным резервам Центробанка рф ($720,3 млрд на 1 августа) и в 2,2 раза превышает стоимость всего золотого запаса страны ($292,8 млрд).

Военные расходы превысили план

В закон о бюджете на 2026 год правительство рф закладывало оборонные расходы на уровне 6,7% ВВП, но практически они превышают план примерно в полтора раза, достигнув за полгода 10,5% ВВП. Поэтому бюджетный дефицит к началу августа достиг 6,45 трлн рублей ($74,5 млрд) и вдвое превысил запланированный годовой показатель.

На фоне второго подряд года падения нефтегазовых доходов российские власти с весны на треть урезали расходы на гражданские статьи и инициировали сокращение штата государственных агентств на 15%. По оценкам источников, без такого секвестра «дыра» в бюджете россии до конца года может увеличиться до 9 трлн рублей ($103,9 млрд).

Діло По материалам:

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