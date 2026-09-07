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Казахстан вводит платное разрешение на въезд для россиян

Мир
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Казахстан вводит платное разрешение на въезд для россиян
Казахстан вводит платное разрешение на въезд для россиян
Казахстан меняет правила въезда для граждан россии. С 30 ноября 2026 года россиянам придется заранее оформлять платное электронное разрешение QazETA, а также создавать цифровой профиль с биометрическими данными.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
Отмечается, что изменения в миграционное законодательство подписал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Россияне, которые будут въезжать в страну по суше через основные пункты пропуска, должны будут подать заявку не менее чем за 72 часа до поездки.

Сколько будут платить за въезд

Стоимость электронного разрешения для россиян составит 3900 тенге или около 7,3 евро. При оформлении непосредственно на границе сумма будет расти до 7600 тенге — примерно 14,3 евро.
При отсутствии разрешения гражданину рф могут отказать во въезде и депортировать его.
Сначала новая система должна заработать в аэропортах, а к середине декабря ее планируют распространить на международные железнодорожные маршруты и порты.
Разрешение будет действовать 180 суток, однако находиться в Казахстане можно будет не более 90 дней.
В разведке подчеркивают, что после начала полномасштабной войны россии против Украины Казахстан стал одним из направлений для россиян, покидавших рф из-за страха мобилизации и боевых действий. Часть граждан россии также использовала страну для работы и ведения бизнеса за пределами рф.
Введение платных разрешений фактически создаст для Казахстана дополнительный источник доходов от такого миграционного потока.
По материалам:
Діло
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