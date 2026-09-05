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Турция перестала быть дешевым курортным направлением для туристов

Мир
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Отдых в Турции подорожал
Отдых в Турции подорожал
Турция больше не является дешевым туристическим направлением для туризма, а количество туристов из Европы сокращается на фоне валютной политики страны.
Об этом пишет Bloomberg.

Почему отдых в Турции подорожал

Как пишет издание, одна из причин — валютная политика Турции, в рамках которой темпы обесценения лиры удерживаются на уровне ниже уровня инфляции.
«Поскольку обменный курс часто рассматривают как показатель экономического положения Турции, власти стремятся сдержать влияние ослабления валюты на цены. Цель состоит в том, чтобы смягчить инфляцию и облегчить бремя для турецких потребителей, но это также делает страну более дорогой для туристов, приезжающих с иностранной валютой», — пишет вице-премьер.
Туроператоры и туристические агентства отмечают, что этот и другие факторы, такие как близость войны в Иране, влияют как на желание туристов посещать страну, так и на способность операторов и дальше предлагать турецкие направления по доступным ценам.
«Раньше многие считали Турцию дешевым направлением. Теперь это уже не так. Люди приезжают сюда и до сих пор прекрасно проводят время, но это уже не так дешево, как раньше», — отметил Тони Басоглу, управляющий торговой компанией.
По данным Министерства культуры и туризма Турции, общее количество прибывших в страну туристов в мае снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне — на 4%, а в июле — еще на 0,3%. Одно из самых больших падений приходится на европейских туристов.
В прошлом месяце было зафиксировано годовое снижение на 11% количества туристов из Великобритании, составляющих третью по величине долю иностранных посетителей страны.
Британская туристическая компания Holiday Extras отмечает, что спрос, который ранее был направлен на Турцию, переориентировался на более доступные направления, такие как Словения, Черногория и Тунис.
По материалам:
УНН
ПутешествияТурция
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