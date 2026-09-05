Где в Европе можно отдохнуть осенью за €100 в день: 13 бюджетных городов Сегодня 21:05 — Мир

13 городов Европы для отдыха до €100 в день осенью, Фото: magnific

Для осеннего путешествия по Европе не обязательно планировать несколько сотен евро на день. Аналитики выделили 13 направлений, в которых можно уложиться в €100 на человека в сутки вместе с проживанием, питанием, общественным транспортом и посещением достопримечательностей. Самой дешевой оказалась Тирана с бюджетом около €59, в то время как день в Амстердаме по аналогичному набору расходов может стоить примерно €353.

Британский туроператор Thomas Cook проанализировал расходы туристов в 51 популярном европейском городе.

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Аналитики учитывали стоимость ночлега в трехзвездочном отеле, обеда и ужина в недорогих заведениях, кофе, воды и местного пива, дневного проездного и билета в одну платную туристическую локацию.

Проживание рассчитывали для поездок в начале сентября. Стоимость гостиничного номера делили на двух человек. Авиабилеты, трансферы, страхование и личные покупки в бюджет не включались.

13 городов Европы с бюджетом до €100 в день

В первой пятерке рейтинга оказались столицы Албании, Румынии, Польши и Турции, а также курортная Анталия.

Разница между самым дешевым и пятым направлением составляет €23 в сутки или €115 за пятидневное путешествие.

1. Тирана, Албания — €59 в день

Тирана стала самым доступным городом в рейтинге. Ночь в трехзвездочном отеле стоит в среднем около €32 на человека, ужин в недорогом заведении — €8,50, а местное пиво — примерно €1,50. Средняя цена билета до платной достопримечательности составляет всего около €4.

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Большую часть центра можно посмотреть пешком: площадь Скандербега, Новый базар, район Блока и парк у искусственного озера.

Осенью температура становится более комфортной для городских прогулок, а сэкономленные средства можно потратить на однодневную поездку в Крую или на побережье Адриатического моря.

2. Бухарест, Румыния — €66 в день

Столица Румынии стоит всего на €7 дороже Тираны. Обед можно найти примерно за €6, ужин в недорогом ресторане обойдется чуть более €12, а дневной проездной на автобус — примерно €1,50. Это самая низкая стоимость дневного проездного среди городов, включенных в исследование.

К бесплатной программе можно добавить прогулку по Старому городу, по проспекту Победы и паркам Чишмиджиу и Короля Михая I.

Основными дополнительными расходами станут экскурсии во Дворец парламента и музеи, поэтому билеты в них лучше бронировать отдельно.

3. Анталия, Турция — €78 в день

Анталия сочетает цены бюджетного городского направления с возможностью продлить пляжный сезон.

Питание и напитки стоят в среднем около €19 в день, а бутылка воды — около €0,40.

В сентябре и начале октября здесь все еще тепло, однако жара и количество туристов постепенно уменьшаются.

Бесплатно можно посмотреть старый город Калеичи, ворота Адриана, Старую гавань и парк Караалиоглу.

Отдельный бюджет потребует поездки к водопадам Дюден, в античного Перге и к другим достопримечательностям за пределами центра.

4. Варшава, Польша — €78 в день

Варшава разделила третье место с Анталией, хотя предлагает совсем другой формат осеннего отдыха.

За 78 евро в сутки можно оплатить проживание, базовое питание, городской транспорт и одну платную достопримечательность.

Часть бюджета помогает сохранить доступные продукты и развитая сеть общественного транспорта.

Старый город, Королевский тракт, набережная Вислы, Саксонский сад и парк Лазенки доступны без платы за вход.

Расходы возрастут, если добавить в маршрут несколько крупных музеев, поэтому их бесплатные дни следует проверить перед поездкой.

5. Стамбул, Турция — €82 в день

В Стамбуле — самое дешевое проживание среди всех 51 проанализированного города: ночь в трехзвездочном отеле стоит около €24, или около €28 на человека.

Недорогой обед или ужин можно найти за 8−9 евро. В то же время средний билет в платную достопримечательность достигает €22, поэтому насыщенная музейная программа быстро увеличит расходы.

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Город компенсирует это 15 бесплатными локациями — наибольшим количеством доступных направлений. Без билета можно посетить Гранд-базар, площадь Султанахмета, мечети и набережные Босфора.

Для поездок между европейской и азиатской частями выгоднее пользоваться общественными паромами, а не туристическими круизами.

6. Мугла, Турция — €87 в день

В Мугле — самые низкие расходы на питание среди всех проанализированных направлений. Обед стоит около €6, ужин — от €5, а общая стоимость еды и напитков в течение дня составляет около €16. Вода в магазине обойдется ориентировочно в 0,40 евро.

Речь идет именно о городе Мугла, а не обо всей одноименной провинции с курортами Бодрум, Мармарис и Фетхие.

Исторический центр известен традиционными домами, узкими улицами, старым базаром и башней с часами.

Поездки к побережью и Голубой лагуне в Олюденизе потребуют дополнительных расходов на транспорт и не вкладываются в базовый дневной бюджет.

7. Краков, Польша — €87 в день

Краков стоит на €9 дороже Варшавы, но остается одним из самых доступных культурных направлений Центральной Европы.

При заявленном бюджете турист может оплатить трехзвездочный отель, базовое питание, транспорт и одну платную локацию.

Главная площадь, квартал Казимеж, набережная Вислы и территория вокруг замка Вавель доступны бесплатно.

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Существенно увеличить расходы могут экскурсии в соляную шахту в Величке или мемориальный комплекс Аушвиц-Биркенау, поскольку они предусматривают отдельную дорогу и часто требуется предварительное бронирование.

8. Вильнюс, Литва — €90 в день

Вильнюс занял восьмое место по доступности и второе место в отдельном рейтинге соотношения цены и качества, получив 7,3 балла из 10.

Город позволяет совместить сравнительно недорогое проживание с насыщенной программой без значительных затрат на транспорт.

Исторический центр Вильнюса входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и подходит для пеших маршрутов. Бесплатно можно прогуляться по кварталу Ужупис, Бернардинскому саду, Кафедральной площади и подняться к Трем крестам.

Осенью в ежедневный бюджет следует добавить запас на дождевик или поездки общественным транспортом в прохладную погоду.

9. Франкфурт, Германия — €90 в день

Франкфурт стал одним из самых неожиданных участников рейтинга, ведь крупные деловые центры Германии редко ассоциируются с бюджетными поездками.

В пределах 90 евро можно удержаться благодаря недорогим вариантам размещения и продуктам из супермаркетов, однако питание в ресторанах быстро увеличивает итоговые расходы.

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Бесплатный маршрут можно построить вокруг площади Ремерберга, набережной Майна, восстановленного Старого города и района банковских небоскребов. Рейтинг не учитывает даты крупных выставок и конференций, во время которых цены на отели во Франкфурте могут значительно расти.

10. Лион, Франция — €91 в день

Лион доказывает, что бюджет до €100 возможен не только в Восточной Европе или Турции.

Город занял десятое место с ориентировочными расходами €91 на человека, но для сохранения этой суммы придется выбирать недорогие заведения и не планировать несколько платных локаций на один день.

Старый Лион, площадь Белькур, набережные Роны и Соны и парк Тет-д'Ор можно посетить бесплатно. К базовым расходам следует добавить билет на фуникулер, если маршрут предполагает подъем в базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер.

Осень особенно удобна для пешего знакомства с городом, поскольку основные кварталы расположены относительно компактно.

11. Таллин, Эстония — €93 в день

Таллинн стал самым доступным северным направлением в рейтинге. Ориентировочные €93 покрывают проживание, базовое питание, общественный транспорт и посещение одной платной памятки. Компактная планировка центра позволяет частично сэкономить на проезде.

Средневековый Старый город Таллинна внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Ратушную площадь, переулок Катарины, городские стены, парк Кадриорг и смотровые площадки Тоомпеа можно посмотреть бесплатно.

Осенью следует заложить небольшой резерв на транспорт, поскольку ветер и дождь могут осложнить длительные пешие прогулки.

12. Ираклион, Греция — €99 в день

Ираклион почти вплотную приблизился к установленному пределу с результатом €99 в сутки. Главное преимущество направления осенью — длительный теплый сезон на Крите: в сентябре и начале октября еще можно совмещать городские экскурсии с отдыхом у моря.

В самом Ираклионе бесплатно можно прогуляться по старой гавани, осмотреть венецианские укрепления, фонтан Морозини и площадь Львов.

Посещение Кносского дворца, Археологического музея и пляжей за пределами города потребует дополнительных расходов.

При дневном бюджете €99 лучше распределить эти локации на разные дни, а не пытаться охватить их за одну поездку.

13. Порту, Португалия — €100 в день

Порту замыкает рейтинг, точно вкладываясь в предел €100 на человека.

Город также занял десятое место по соотношению цены и качества и получил один из лучших результатов доступности пищи и напитков. Чашка кофе здесь стоит в среднем около €2.

Бесплатный маршрут может охватывать вокзал Сан-Бента, набережную Рибейра, мост Луиша I, рынок Больян и виды из района Вила-Нова-де-Гая.

Из-за крутых улиц полностью отказаться от общественного транспорта может быть сложно.

Дегустации портвейна, круиз Дора и посещение популярных достопримечательностей не входят в базовый бюджет и могут легко поднять дневные расходы выше €100.

Ранее Finance.ua писал, что осенние путешествия могут обойтись заметно дешевле летнего отдыха, если правильно выбрать направление и время поездки.

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