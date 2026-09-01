Наиболее и наименее безопасные города мира в 2026 году (инфографика)

Какой город в мире считают самым безопасным в 2026 году и где, напротив, риск преступности самый высокий? Новый рейтинг самых безопасных городов мира показал неожиданную картину: среди лидеров оказалось сразу несколько городов Азии и Ближнего Востока, тогда как Европа не представлена в первой десятке.
Рассказываем, какие города вошли в топ-10 и кто оказался в конце списка.
Как пишет Visual Capitalist, рейтинг основан на Safety Index от Numbeo и отображает восприятие уровня безопасности жителями и пользователями платформы. Для оценки использовали данные за пять лет по восприятию преступности, личной безопасности, имущественных и насильственных преступлений. При этом индекс не показывает официальную статистику преступности и учитывает риски, связанные с геополитическими конфликтами.
Четыре города из первой десятки расположены на Ближнем Востоке. Еще шесть представляют Восточную и Юго-Восточную Азию. При этом ни одного европейского города в топ-10 нет.
Данные Gallup также показывают высокий уровень безопасности в части этих стран. Наибольшая доля людей, заявивших, что чувствуют себя безопасно, гуляя наедине ночью, зафиксирована в Сингапуре — 98%. Далее следуют Саудовская Аравия — 93% и ОАЭ — 90%.
Самые низкие показатели безопасности
Самые низкие позиции в основном заняли города Южной Африки и Латинской Америки. Каракас в Венесуэле набрал всего 18,5 из 100 баллов, став городом с самым низким показателем воспринятой безопасности среди участников рейтинга.
10 городов с самыми низкими показателями безопасности:
Бразилия представлена в нижней десятке сразу четырьмя городами, Южная Африка — тремя.
Похожую картину показывает и исследование Gallup: среди 10 стран, где люди реже всего говорили об ощущении безопасности во время ночных прогулок наедине, девять расположены в Африке к югу от Сахары или Латинской Америке. Самый низкий показатель был в Южной Африке — только 33% взрослых заявили, что чувствуют себя безопасно во время таких прогулок.