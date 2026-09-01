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Наиболее и наименее безопасные города мира в 2026 году (инфографика)

Мир
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Карта мира
Карта мира
Какой город в мире считают самым безопасным в 2026 году и где, напротив, риск преступности самый высокий? Новый рейтинг самых безопасных городов мира показал неожиданную картину: среди лидеров оказалось сразу несколько городов Азии и Ближнего Востока, тогда как Европа не представлена ​​в первой десятке.
Рассказываем, какие города вошли в топ-10 и кто оказался в конце списка.
Как пишет Visual Capitalist, рейтинг основан на Safety Index от Numbeo и отображает восприятие уровня безопасности жителями и пользователями платформы. Для оценки использовали данные за пять лет по восприятию преступности, личной безопасности, имущественных и насильственных преступлений. При этом индекс не показывает официальную статистику преступности и учитывает риски, связанные с геополитическими конфликтами.

Лидеры рейтинга безопасности

В первую десятку вошли крупные города с населением от 2 млн человек. Наивысший результат получила Доха — 84,6 балла из 100. Второе место занял Дубай с 83,8 балла, а третье — Тайбэй с 83,4 балла.
Топ-10 самых безопасных крупных городов мира в 2026 году:
  1. Доха, Катар — 84,6 балла
  2. Дубай, ОАЭ — 83,8
  3. Тайбэй, Тайвань — 83,4
  4. Гонконг — 78,2
  5. Сингапур — 77,7
  6. Токио, Япония — 75,9
  7. Шэньчжэнь, Китай — 75,5
  8. Эр-Рияд, Саудовская Аравия — 75,4
  9. Джидда, Саудовская Аравия — 75,1
  10. Сеул, Южная Корея — 74,6
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Четыре города из первой десятки расположены на Ближнем Востоке. Еще шесть представляют Восточную и Юго-Восточную Азию. При этом ни одного европейского города в топ-10 нет.
Данные Gallup также показывают высокий уровень безопасности в части этих стран. Наибольшая доля людей, заявивших, что чувствуют себя безопасно, гуляя наедине ночью, зафиксирована в Сингапуре — 98%. Далее следуют Саудовская Аравия — 93% и ОАЭ — 90%.
Наиболее и наименее безопасные города мира в 2026 году (инфографика)

Самые низкие показатели безопасности

Самые низкие позиции в основном заняли города Южной Африки и Латинской Америки. Каракас в Венесуэле набрал всего 18,5 из 100 баллов, став городом с самым низким показателем воспринятой безопасности среди участников рейтинга.
10 городов с самыми низкими показателями безопасности:
  1. Каракас, Венесуэла — 18,5 балла
  2. Йоханнесбург, Южная Африка — 19,2
  3. Дурбан, Южная Африка — 19,5
  4. Салвадор, Бразилия — 23,5
  5. Форталеза, Бразилия — 24,1
  6. Рио-де-Жанейро, Бразилия — 24,6
  7. Ресифи, Бразилия — 25,0
  8. Гуаякиль, Эквадор — 25,3
  9. Кейптаун, Южная Африка — 26,4
  10. Когда, Колумбия — 29,1
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Бразилия представлена ​​в нижней десятке сразу четырьмя городами, Южная Африка — тремя.
Похожую картину показывает и исследование Gallup: среди 10 стран, где люди реже всего говорили об ощущении безопасности во время ночных прогулок наедине, девять расположены в Африке к югу от Сахары или Латинской Америке. Самый низкий показатель был в Южной Африке — только 33% взрослых заявили, что чувствуют себя безопасно во время таких прогулок.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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