Наиболее и наименее безопасные города мира в 2026 году (инфографика) Сегодня 21:07 — Мир

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Какой город в мире считают самым безопасным в 2026 году и где, напротив, риск преступности самый высокий? Новый рейтинг самых безопасных городов мира показал неожиданную картину: среди лидеров оказалось сразу несколько городов Азии и Ближнего Востока, тогда как Европа не представлена ​​в первой десятке.

Рассказываем, какие города вошли в топ-10 и кто оказался в конце списка.

Как пишет Visual Capitalist , рейтинг основан на Safety Index от Numbeo и отображает восприятие уровня безопасности жителями и пользователями платформы. Для оценки использовали данные за пять лет по восприятию преступности, личной безопасности, имущественных и насильственных преступлений. При этом индекс не показывает официальную статистику преступности и учитывает риски, связанные с геополитическими конфликтами.

Лидеры рейтинга безопасности

В первую десятку вошли крупные города с населением от 2 млн человек. Наивысший результат получила Доха — 84,6 балла из 100. Второе место занял Дубай с 83,8 балла, а третье — Тайбэй с 83,4 балла.

Топ-10 самых безопасных крупных городов мира в 2026 году:

Доха, Катар — 84,6 балла Дубай, ОАЭ — 83,8 Тайбэй, Тайвань — 83,4 Гонконг — 78,2 Сингапур — 77,7 Токио, Япония — 75,9 Шэньчжэнь, Китай — 75,5 Эр-Рияд, Саудовская Аравия — 75,4 Джидда, Саудовская Аравия — 75,1 Сеул, Южная Корея — 74,6

Четыре города из первой десятки расположены на Ближнем Востоке. Еще шесть представляют Восточную и Юго-Восточную Азию. При этом ни одного европейского города в топ-10 нет.

Данные Gallup также показывают высокий уровень безопасности в части этих стран. Наибольшая доля людей, заявивших, что чувствуют себя безопасно, гуляя наедине ночью, зафиксирована в Сингапуре — 98%. Далее следуют Саудовская Аравия — 93% и ОАЭ — 90%.

Самые низкие показатели безопасности

Самые низкие позиции в основном заняли города Южной Африки и Латинской Америки. Каракас в Венесуэле набрал всего 18,5 из 100 баллов, став городом с самым низким показателем воспринятой безопасности среди участников рейтинга.

10 городов с самыми низкими показателями безопасности:

Каракас, Венесуэла — 18,5 балла Йоханнесбург, Южная Африка — 19,2 Дурбан, Южная Африка — 19,5 Салвадор, Бразилия — 23,5 Форталеза, Бразилия — 24,1 Рио-де-Жанейро, Бразилия — 24,6 Ресифи, Бразилия — 25,0 Гуаякиль, Эквадор — 25,3 Кейптаун, Южная Африка — 26,4 Когда, Колумбия — 29,1

Бразилия представлена ​​в нижней десятке сразу четырьмя городами, Южная Африка — тремя.

Похожую картину показывает и исследование Gallup: среди 10 стран, где люди реже всего говорили об ощущении безопасности во время ночных прогулок наедине, девять расположены в Африке к югу от Сахары или Латинской Америке. Самый низкий показатель был в Южной Африке — только 33% взрослых заявили, что чувствуют себя безопасно во время таких прогулок.

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