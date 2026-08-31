В Германии создали офис на дереве площадью 1 кв. м — детали (фото) 31.08.2026, 01:47 — Мир

В Германии создали офис на дереве площадью 1 кв. м — детали (фото)

Немецкая архитектурная студия Opposite Office создала офис площадью около одного квадратного метра, который был закреплен на дереве на территории кампуса университета Баухаус в Веймаре.

Об этом сообщает Deezen.

Проект назвали Baumhaus Office. Его задумали как ироничный ответ на высокие цены на аренду офисов в Мюнхене, где работала студия.

«Baumhaus Office — это настоящий офис и несколько преувеличенная реакция на рынок недвижимости», — объяснил основатель Opposite Office Бенедикт Хартль.

Несмотря на площадь около 1 м², пространство рассчитано максимум на трех человек. Внутри есть стол, полки и откидные панели, которые можно использовать в качестве дополнительной рабочей поверхности. Попасть в офис можно по стремянке. В крыше сделали купольное окно с видом на кроны деревьев.

По словам Хартля, идея возникла из простого вопроса — сколько пространства действительно нужно небольшой архитектурной студии для работы. Ответом стал минимальный набор: ноутбук, макетная поверхность и примерно один квадратный метр площади.

Офис собрали из стандартных еловых досок и фанеры, частично покрытой алюминием. Конструкцию удерживают на стволе два больших стяжных ремня, без бетонного фундамента и без креплений, повреждающих дерево.

Для его защиты использовали амортизирующий материал. По словам авторов, конструкцию также профессионально проверяли на стойкость.

Baumhaus Office установили на территории университета Баухаус на ограниченный период. Конструкцию можно относительно просто демонтировать и перенести на другое дерево.

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