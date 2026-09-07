Мировые цены на продукты выросли до максимума с 2022 года Сегодня 04:44 — Мир

В августе цены выросли на все основные группы товаров

Мировые цены на продовольствие в августе выросли до самого высокого уровня с конца 2022 года. На рынки влияют геополитическая напряженность и экстремальные погодные условия, которые усиливают обеспокоенности по поводу поставок ключевых регионов-производителей.

Об этом сообщает Вloomberg.

Как изменились цены на продукты

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в августе цены выросли на все основные группы товаров, входящих в ее индекс. Сахар подорожал на 11,9%, пшеница — на 2,6%. При этом стоимость пшеницы в прошлом месяце была на 15% выше, чем год назад.

Как отмечают специалисты, рынки влияют на проблемы с поставками, военные действия в Черноморском регионе и погодные условия. В Украине, в частности, фермеры сталкиваются с трудностями при экспорте зерна.

Кроме того, в Европе урожай пострадал из-за волны жары. Поэтому странам региона может потребоваться больше импорта продовольствия, что усилит конкуренцию за поставки.

ФАО снизило прогноз производства зерна

На фоне неблагоприятных погодных условий и военных действий ФАО снизило прогноз мирового производства зерна в 2026 году до 2,98 млрд тонн. Это наибольшее годовое сокращение прогноза с 2018 года. Оценки производства кукурузы и риса тоже снизились.

В то же время, ожидаемый общий урожай зерновых остается вторым по объему за всю историю наблюдений.

Отдельный индекс Bloomberg, который отслеживает цены на 10 основных сельскохозяйственных товаров, в августе вырос более чем на 13%. Это самый большой месячный рост с июля 2012 года.

Аналитики отметили, что изменения мировых цен не означают мгновенного удорожания продуктов в магазинах. По их словам, влияние на розничные цены может проявиться с задержкой.

Діло По материалам:

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