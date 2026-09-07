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Новая система поддержки НАТО: о чем идет речь

Мир
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Новая система поддержки НАТО: о чем идет речь
Новая система поддержки НАТО: о чем идет речь
Партнеры Украины постепенно отказываются от практики передачи имеющегося вооружения и переходят к финансированию конкретных потребностей.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Елена Гетьманчук.
По словам Гетьманчук, главным изменением стало то, что партнеры теперь должны направлять финансирование, прежде всего, на те направления, которые Украина определяет как приоритетные.
Речь идет о трех неизменных направлениях, на которые Киев предлагает направлять около 80% всех взносов.
При этом конкретные потребности внутри этих направлений могут меняться в зависимости от ситуации на фронте и характера угроз.
«Первый ключевой момент: произошел переход от модели, когда нам передавали все, что есть в наличии, а в отдельных случаях, как мы прекрасно знаем, это даже сводилось к передаче того, что требовало существенного восстановления. Сегодня эта модель базируется на том, чтобы партнеры финансировали то, что Украине действительно нужно. Речь идет о целевых финансовых взносах на наши приоритеты».
Дипломат отметила, что для НАТО важна последовательность и предсказуемость украинских запросов. По ее словам, несмотря на смену трех министров обороны за последний год, определенные Киевом приоритеты сохранялись.
Это позволяет партнерам лучше понимать, на какие направления следует рассчитывать при планировании поддержки.
Еще одним изменением Гетьманчук назвала принцип приоретезации. Украина теперь говорит союзникам не только о необходимом вооружении, но и о том, какая помощь ей ​​не нужна.
По ее словам, это позволяет более эффективно использовать средства стран НАТО и направлять их на задачи, способные оказывать непосредственное влияние на оборону Украины.
Кроме того, Киев разрабатывает промежуточные приоритеты перед заседаниями UDCG с указанием конкретных сумм. Это должно позволить более точно формировать финансирование под актуальные потребности.
Параллельно все основные форматы координации оборонной помощи были объединены в единую систему, работающую на основе общего перечня потребностей Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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