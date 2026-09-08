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Канада ввела пошлины в ответ на сотни американских товаров

Мир
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Канада ввела пошлины в ответ на сотни американских товаров
Канада ввела пошлины в ответ на сотни американских товаров
Правительство Канады ввело пошлины от 15% до 50% на сотни товаров из Соединенных Штатов на фоне торгового спора.
Об этом сообщает Bloomberg.
Правительство увеличило импортную пошлину на многие американские стальные изделия с 25% до 50% и применило тарифы к ряду потребительских товаров — мотоциклам, косметике, сыру и т. д.
Решение вступило в силу во вторник, 8 сентября, в 07:01 по киевскому времени.
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Такой шаг со стороны Оттавы особенно сильно ударит по американским экспортерам в таких штатах, как Мичиган и Огайо, ведущие активный бизнес с Канадой. Именно в этих американских штатах продолжаются ожесточенные политические гонки на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре.
Ранее писали, что Канада готова способствовать обеспечению Украины дополнительными зерновыми рукавами для временного хранения урожая на фоне российских атак на портовую инфраструктуру, которые усложнили экспорт агропродукции.
Канада еще на год продлила беспошлинный режим для украинских товаров.
По материалам:
Finance.ua
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