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Канада ще на рік продовжила безмитний режим для українських товарів

Казна та Політика
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Канада ще на рік продовжила безмитний режим для українських товарів
Канада ще на рік продовжила безмитний режим для українських товарів
Міністерство фінансів Канади продовжило дію указу про звільнення українських товарів від мит до 9 червня 2027 року.
Як повідомляє Укрінформ, відповідні законодавчі зміни були опубліковані в офіційній урядовій газеті Канади Canada Gazette.
«Мета цього указу — підтримати економіку України та експорт з України до Канади, шляхом продовження до 9 червня 2027 року скасування імпортних мит на усі товари, що походять з України й ввозяться до Канади», — йдеться у пояснювальній записці до указу.
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Зазначається, що від сплати мит не будуть звільнені лише яйця, курятина й молочні продукти, збут яких в Канаді контролюється окремо.
Безмитний режим для українських товарів у Канаді запроваджено з 9 червня 2022 року, його дія продовжується щороку. За цей час українські імпортери заощадили 9,5 млн канадських доларів. Очікується, що продовження дії указу дасть змогу заощадити ще близько 1,2 млн канадських доларів.
Раніше Уряд Канади надав 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 57 млн євро. Кошти вже спрямовуються на першочергові потреби енергетичних компаній та заходи з ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.
За матеріалами:
Finance.ua
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