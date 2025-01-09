В Белом доме сделали заявление о решении Украины прекратить транзит российского газа — Finance.ua

В Белом доме сделали заявление о решении Украины прекратить транзит российского газа Сегодня 10:00 — Энергетика

Решение Украины о прекращении транспортировки российского газа по своей территории стало одним из самых больших и дорогих поражений москвы.

Такое заявление сделал советник Белого дома Джон Кирби на брифинге. По его словам, из-за этого решение россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год.

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«Это явно полностью лишит росию около $6,5 миллиарда ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. Это одно из самых больших и дорогих поражений для москвы», — сказал он.

Кирби добавил, что в США приветствуют «решение Украины и ее решительность». Советник напомнил, что когда российский диктатор путин только пришел к власти 25 лет назад, в Европу через Украину транспортировалось более 130 млрд кубометров газа. Сегодня этот объем равен нулю.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются наращивать поставки энергоресурсов в Европу. 50% импорта сжиженного природного газа в Европу поступает из США.

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1 января 2025 года в 07:00 Украина официально остановила транспортировку природного газа из рф через собственную газотранспортную систему. Соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности, сообщили в Минэнерго.

Отмечалось, что инфраструктура газотранспортной системы заранее подготовлена ​​к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей.

Издание Bloomberg писало, что на фоне этого решения цены на газ в Европе быстро растут. Несмотря на то, что риски дефицита незначительны, недостаток поставок этой зимой сделает накопление запасов более сложной задачей перед следующим отопительным сезоном.

Укрінформ По материалам:

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