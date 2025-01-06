ЕС подготовился к остановке транзита газа и сейчас проблем нет — спикер ЕК Сегодня 16:46 — Энергетика

ЕС подготовился к остановке транзита газа и сейчас проблем нет — спикер ЕК

В Брюсселе прошел брифинг Европейской комиссии по вопросам транзита газа. У ЕС нет проблем или беспокойства из-за остановки транспортировки российского газа по территории Украины.

Об этом на брифинге заявила спикер ЕК Анна-Кайса Иконен, сообщает «Суспільне».

Спикер подтвердила, что соглашение о транзите через Украину действительно закончилось 31 декабря.

Читайте также Сибига о конце транзита газа: лишили путина одного из последних рычагов влияния на ЕС

«Это случилось ожидаемо. Мы интенсивно работали более года с нашими странами-членами, а также с Украиной, чтобы заблаговременно подготовиться к такому сценарию», — рассказала Иконен.

По ее словам, на прошлой неделе встретилась чрезвычайная координационная группа по газу. Там анализировали последствия завершения транзитного соглашения и пришли к выводу, что для Европейского Союза «нет никаких проблем с безопасностью поставок или обеспокоенностей по поводу этого транзита или завершения транзита».

Читайте также Чехия обещает помощь Словакии после прекращения транзита российского газа через Украину

Анна-Кайса Иконен прокомментировала вероятные изменения цен: «Рынки уже учли завершение транзитного соглашения, и мы не видели ценовых скачков в новом году».

Кроме всего, она подчеркнула, что ЕК как таковая не является субъектом рынка:

«Мы не продаем и не покупаем, но фундаментальные рыночные показатели остаются стабильными: спрос остается сниженным на уровне около 18% по сравнению с докризисным уровнем, а уровни хранения также выше докризисного уровня».

Читайте также «Нафтогаз» сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита

Как сказала спикер Еврокомиссии, важным фактором регулирования цен является установление в настоящее время рекордных объемов возобновляемых источников энергии в Европе, в то же время она напомнила, что сейчас — самые холодные месяцы года.

«Мы внимательно следим за нашими странами-членами, чтобы отслеживать ситуацию с ценами на электроэнергию», — подытожила Иконен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.