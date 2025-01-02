«Нафтогаз» сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита — Finance.ua

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«Нафтогаз» сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита

Энергетика
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«Нафтогаз» сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита
«Нафтогаз» сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита
Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев. Мораторий на повышение тарифов в войну продолжает действовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».
«Успокаиваем наших клиентов: тариф на газ остается неизменным — 7,96 гривны за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предусматривается, поскольку мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать.
«Учитывая многочисленные запросы относительно изменений в транзите российского газа, уверяем: это не отразится на благосостоянии украинских семей», — добавили в «Нафтогазе».
В компании гарантировали стабильные тарифы и надежное газоснабжение для каждого украинского дома.

Конец транзита российского газа

Напомним, пятилетний транзитный контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» закончился 1 января 2025 года. Украина перекрыла газовый кран в семь утра, лишив москву примерно 5−7 млрд долларов доходов в год.
Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, прекращение транзита не повлияет на газоснабжение для граждан.
По материалам:
РБК-Україна
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