«Нафтогаз» сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита — Finance.ua

«Нафтогаз» сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита Сегодня 17:00 — Энергетика

«Нафтогаз» сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита

Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев. Мораторий на повышение тарифов в войну продолжает действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление газоснабжающей компании « Нафтогаз Украины ».

«Успокаиваем наших клиентов: тариф на газ остается неизменным — 7,96 гривны за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предусматривается, поскольку мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать.

«Учитывая многочисленные запросы относительно изменений в транзите российского газа, уверяем: это не отразится на благосостоянии украинских семей», — добавили в «Нафтогазе».

В компании гарантировали стабильные тарифы и надежное газоснабжение для каждого украинского дома.

Конец транзита российского газа

Напомним, пятилетний транзитный контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» закончился 1 января 2025 года. Украина перекрыла газовый кран в семь утра, лишив москву примерно 5−7 млрд долларов доходов в год.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, прекращение транзита не повлияет на газоснабжение для граждан.

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