Фантомное потребление электричества: почему счетчик «крутится», хотя техника выключена
Прибор выключен, но счетчик продолжает считать? Так может работать так называемое скрытое или фантомное потребление электроэнергии. Даже в режиме ожидания подключенная к розетке техника может использовать небольшое количество электроэнергии.
Об этом напомнили в Прикарпатьеоблэнерго.
Отдельно такие расходы могут казаться незначительными, однако за длительное время они скапливаются.
Какая техника может потреблять электроэнергию в режиме ожидания
По данным Прикарпатьеоблэнерго, даже когда техника не работает, но остается подключенной к розетке, она может потреблять электроэнергию.
В частности, это касается:
- телевизоров;
- микроволновки;
- кондиционеров;
- стиральных машин;
- другой бытовой техники.
Чтобы уменьшить такое потребление, энергетики советуют выключать из розетки неиспользуемые приборы.
Также они рекомендуют при наличии двухзонного счетчика переносить работу бойлера в основном на ночной период. Старый холодильник можно заменить современной энергоэффективной моделью, а кондиционер — моделью класса A++ или A+++, которые, по данным Прикарпатьеоблэнерго, потребляют на 30−50% меньше электроэнергии, чем модели класса B или C.
Какая техника потребляет больше всего электроэнергии
Энергетики привели ориентировочное потребление наиболее энергоемких бытовых приборов во время работы:
- электроплита — 4−8 кВт;
- бойлер — 2−3 кВт;
- кондиционер — 2,2−3,37 кВт;
- стиральная машина — 2−2,5 кВт;
- микроволновка — 1,5−2 кВт;
- холодильник — 0,3−0,6 кВт.
Эти показатели касаются потребления во время работы, а не режима ожидания.
Ранее мы сообщали, что некоторые приборы в доме могут нести опасность пожара, однако они также могут увеличивать ваши счета за электроэнергию. Поэтому эксперты по электротехнике рассказали, какие приборы всегда следует отключать от сети после каждого использования, чтобы не только в вашем доме было безопасно, но и максимально снизить потребление электроэнергии.
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