Фантомное потребление электричества: почему счетчик «крутится», хотя техника выключена

Прибор выключен, но счетчик продолжает считать? Так может работать так называемое скрытое или фантомное потребление электроэнергии. Даже в режиме ожидания подключенная к розетке техника может использовать небольшое количество электроэнергии.

Об этом напомнили в Прикарпатьеоблэнерго.

Отдельно такие расходы могут казаться незначительными, однако за длительное время они скапливаются.

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Какая техника может потреблять электроэнергию в режиме ожидания

По данным Прикарпатьеоблэнерго, даже когда техника не работает, но остается подключенной к розетке, она может потреблять электроэнергию.

В частности, это касается:

телевизоров;

микроволновки;

кондиционеров;

стиральных машин;

другой бытовой техники.

Чтобы уменьшить такое потребление, энергетики советуют выключать из розетки неиспользуемые приборы.

Также они рекомендуют при наличии двухзонного счетчика переносить работу бойлера в основном на ночной период. Старый холодильник можно заменить современной энергоэффективной моделью, а кондиционер — моделью класса A++ или A+++, которые, по данным Прикарпатьеоблэнерго, потребляют на 30−50% меньше электроэнергии, чем модели класса B или C.

Какая техника потребляет больше всего электроэнергии

Энергетики привели ориентировочное потребление наиболее энергоемких бытовых приборов во время работы:

электроплита — 4−8 кВт;

бойлер — 2−3 кВт;

кондиционер — 2,2−3,37 кВт;

стиральная машина — 2−2,5 кВт;

микроволновка — 1,5−2 кВт;

холодильник — 0,3−0,6 кВт.

Эти показатели касаются потребления во время работы, а не режима ожидания.