Как пережить зиму без света и тепла: эксперты назвали, что нужно подготовить

Прошлой зимой для многих украинцев отключение света означало не просто неудобства, а холодные квартиры, проблемы с отоплением и поиски способов согреться. Чтобы не повторять этот сценарий, эксперты советуют готовиться к возможным перебоям заранее и начинать не с покупки генератора.

Начать советуют не с техники

Эксперт по безопасности Игорь Молодан советует, прежде всего, психологически быть готовыми к сложному сценарию.

«Лучше быть готовым к худшему сценарию, чем сожалеть, что мы к этому не готовились», — отмечает он.

А советник-консультант по энергоэффективности Сергей Кошарук предлагает начинать подготовку вообще не с техники, а с людей.

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По его словам, следует заранее знать, кто из соседей имеет собственную энергогенерацию, кто может что-то починить, кто имеет медицинские знания, а к кому в случае необходимости можно отвести детей.

Также эксперт рекомендует собрать контакты аварийных служб, ближайших укрытий и пунктов несокрушимости. Эту информацию следует хранить не только в телефоне, но и иметь записанную на бумаге — например, рядом с аптечкой или тревожным чемоданом.

Электричество

Следующий шаг — определить собственные потребности и провести своеобразный энергоаудит квартиры.

Кошарук советует составить список приборов, которые должны работать обязательно, определить их мощность и сосчитать, сколько часов они должны работать от резервного питания.

Для обычной квартиры в такой список могут войти связь, роутер, ноутбук, минимальное освещение, насос для воды и оборудования, связанное с отоплением.

По расчетам эксперта, ориентировочное потребление таких приборов составляет 100−200 Вт в час. Если резервное питание требуется примерно на 5 часов, может потребоваться около 1 кВт резервной емкости.

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Молодан советует перед покупкой зарядной станции задать простой вопрос: для чего именно нужна электроэнергия.

Например, холодильник, по его словам, может быть не самым важным прибором при низких температурах. Электричество может потребоваться для связи или работы.

Поэтому перед покупкой дорогостоящей системы резервного питания следует определить конкретные потребности. Для работы это может быть ноутбук и павербанк для него, для обучения детей — планшет, а для роутера — отдельный павербанк.

Отопление

Стоимость отопления сильно зависит от типа.

Для дома площадью 100 квадратных метров газовое отопление, по приведенным в сценарии расчетам, обойдется примерно в 16 тысяч гривен за газ за сезон. Речь идет о около 2 тысяч кубометров. Еще около 2 тысяч гривен может потребоваться электроэнергией для работы котла и циркуляционных насосов. В общей сложности это около 18−20 тысяч гривен за сезон.

Электрическое отопление того же дома потребует ориентировочно 19 тысяч кВтч. По приведенным расчетам, это более 80 тысяч гривен за сезон.

Дровяное отопление также требует затрат: если использовать качественные дубовые дрова, на сезон может потребоваться около 15 кубометров, что обойдется примерно в 30 тысяч гривен.

В то же время, даже дровяной котел во многих современных системах зависит от электричества. Если система автоматизирована и работает с насосами, при отключении света возникает риск повреждения оборудования.

Поэтому независимо от типа отопления следует заранее продумать, чем питать котел при отключениях.

Что касается топливных генераторов, эксперты советуют не спешить делать их основным решением. Кошарук отмечает, что такие генераторы опасны, дороги, неудобны в обслуживании и нуждаются в отдельном хранении топлива.

«Поэтому их, наверное, следует рассматривать как последний из инструментов», — говорит эксперт.

Молодан также обращает внимание на практическую сторону: генератор нуждается в постоянном обслуживании и запасе топлива, которое может подорожать или закончиться.