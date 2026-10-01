Интернет может исчезнуть на 10 часов: эксперт советует украинцам подготовить заранее

Проблемы с интернетом и мобильной связью могут стать серьезным вызовом для украинцев в случае атак на цифровую инфраструктуру. Поэтому важно заранее позаботиться о резервных способах связи и доступе к необходимой информации.
Об этом в эфире «Киевского времени» сообщил президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.
Может ли Украина остаться без интернета
По словам Ольшанского, полное отключение интернет-сетей маловероятно, поскольку данные имеют многоуровневое резервирование на зарубежных серверах. В то же время, локальные перебои со связью могут длиться до 10 часов.
Помимо приобретения SIM-карт эксперт советует настроить на смартфонах функцию спутниковой связи.
«Телефон может напрямую связываться со спутником, но нужно выйти на открытую площадку, чтобы видеть небо. И тогда телефон будет работать. Будут работать только SMS или WhatsUp или еще какой-нибудь мессенджер, гугл-карты будут работать. Различные такие приложения, которые мало трафика потребляют», — посоветовал он.
Ольшанский призвал украинцев не ожидать возможных перебоев, а заранее подготовить резервные варианты.
Эксперт советует иметь:
наличные деньги;
распечатаны копии важных документов;
несколько резервных каналов связи;
резервные варианты как мобильной, так и фиксированной связи.
По его словам, не стоит полагаться только на один способ связи, ведь при отключении интернета или мобильной сети доступ к необходимой информации может быть ограничен.
Какая ситуация со связью в Украине
23 сентября у части киевлян возникли перебои с интернетом после атаки рф. Провайдеры сообщали о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.
27 сентября в Минцифре предупредили об усилении нагрузки на цифровую инфраструктуру Киева и области из-за вражеских атак.
Вопросы защиты дата-центров и мобильной связи также обсуждались на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что риски для цифровой и коммуникационной системы будут оставаться высокими до завершения боевых действий.