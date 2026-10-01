0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Интернет может исчезнуть на 10 часов: эксперт советует украинцам подготовить заранее

150
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Проблемы с интернетом и связью
Проблемы с интернетом и связью
Проблемы с интернетом и мобильной связью могут стать серьезным вызовом для украинцев в случае атак на цифровую инфраструктуру. Поэтому важно заранее позаботиться о резервных способах связи и доступе к необходимой информации.
Об этом в эфире «Киевского времени» сообщил президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

Может ли Украина остаться без интернета

По словам Ольшанского, полное отключение интернет-сетей маловероятно, поскольку данные имеют многоуровневое резервирование на зарубежных серверах. В то же время, локальные перебои со связью могут длиться до 10 часов.
Помимо приобретения SIM-карт эксперт советует настроить на смартфонах функцию спутниковой связи.
«Телефон может напрямую связываться со спутником, но нужно выйти на открытую площадку, чтобы видеть небо. И тогда телефон будет работать. Будут работать только SMS или WhatsUp или еще какой-нибудь мессенджер, гугл-карты будут работать. Различные такие приложения, которые мало трафика потребляют», — посоветовал он.
Читайте также

Что следует подготовить заранее

Ольшанский призвал украинцев не ожидать возможных перебоев, а заранее подготовить резервные варианты.
Эксперт советует иметь:
  • наличные деньги;
  • распечатаны копии важных документов;
  • несколько резервных каналов связи;
  • резервные варианты как мобильной, так и фиксированной связи.
По его словам, не стоит полагаться только на один способ связи, ведь при отключении интернета или мобильной сети доступ к необходимой информации может быть ограничен.

Какая ситуация со связью в Украине

23 сентября у части киевлян возникли перебои с интернетом после атаки рф. Провайдеры сообщали о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.
27 сентября в Минцифре предупредили об усилении нагрузки на цифровую инфраструктуру Киева и области из-за вражеских атак.
Вопросы защиты дата-центров и мобильной связи также обсуждались на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что риски для цифровой и коммуникационной системы будут оставаться высокими до завершения боевых действий.
По материалам:
ТСН
Мобильный интернетТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems